Samper s'acomiada del Barça i anuncia que fitxa pel Vissel Kobe

Sergi Samper, un dels pocs futbolistes que pot afirmar que ha passat per totes les categories d'un club tan gran com el Barça, s'ha acomiadat aquest dimarts del club de la seva vida, de la casa on es va formar, i fitxa pel Vissel Kobe japonès d'Andrés Iniesta i David Villa. El migcampista català de 24 anys, buscarà al Japó els minuts que les lesions i els canvis prematurs d'entrenadors li han restat a les seves cessions al Granada i al Las Palmas i que tampoc ha trobat al Barça. Familiars, amics, ja excompanys, com Carles Aleñá, i membres del club com el mànager esportiu Pep Segura, el secretari tècnic Éric Abidal, el CEO Òscar Grau, el directiu Xavier Vilajoana, l'entrenador del filial Francesc Xavier García Pimienta, entre altres.

Abans d'atendre la premsa, Samper s'ha mostrat orgullós i agraït per poder vestir aquesta samarreta i ha iniciat el seu discurs de comiat recordant que va ser "l'empenta" del seu avi el que el va dur a apuntar-se de ben petit a l'escola del Barça. "No em puc quedar amb un moment al club, recordo el primer dia que vaig passar les proves a l'Escola del Barça, en què vam perdre 13-0, però vaig passar la prova, i des de llavors ja han passat 18 anys", ha explicat Samper. "Vaig al Vissel Kobe pel tracte rebut pels propietaris, perquè m'han dit que seré una peça important en el seu projecte, volen jugar com el Barça i l'Andrés em va trucar", ha afirmat el migcampista català, que també ha dit que marxa d'un club que "sempre" serà casa seva.