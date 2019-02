Umtiti torna a sentir-se futbolista a Sevilla

Quan els metges del Barça van detectar una lesió al genoll a Samuel Umtiti, li van recomanar que passés pel quiròfan. Però el central francès s’hi va negar en rodó. Després d’un inici de temporada marcat precisament per aquestes molèsties, el central va parar al novembre per començar un tractament conservador. Tres mesos després, ahir tornava a sentir-se futbolista jugant de titular al Sánchez Pizjuán en la victòria blaugrana contra el Sevilla (2-4).

Umtiti va tornar als entrenaments amb el grup fa tot just quinze dies, i diumenge passat va rebre l’alta mèdica. Va entrar a la convocatòria en el partit de Champions contra l’Olympique, encara que va asseure’s tot el partit a la banqueta. Finalment, al Pizjuán, trobava la recompensa a tres mesos de treball fosc i en solitari.

Valverde ja havia pres amb anterioritat la decisió de fer jugar Umtiti inicialment. Ara bé, la seva candidatura va agafar encara més força pel quadre víric que va patir Clément Lenglet la nit anterior, malgrat que l’entrenador va assegurar que aquest malestar de Lenglet no va condicionar l’onze i que les raons eren purament tàctiques.

Samuel Umtiti va reaparèixer lleugerament més prim, menys fibrat, segurament perquè part de la recuperació del genoll passava per perdre pes. En qualsevol cas, a la gespa va mostrar que encara li falta ritme de competició i que, després d’estar tres mesos aturat, quinze dies d’entrenaments són massa pocs per posar-se a to. També va necessitar d’algunes correccions tàctiques. De fet, se’l va veure conversant amb Piqué -la seva parella a l’eix de la defensa- i Busquets -el pivot- per acabar de polir l’encaix sobre la gespa.

El jugador va completar un partit correcte, tenint en compte els condicionants. Això sí, va quedar retratat a la fotografia del segon gol del Sevilla, ja que es va quedar enganxat sent l’últim home de la defensa i va trencar el fora de joc del conjunt andalús. En la resta d’accions va estar actiu i participatiu, tot i que encara no se sentia del tot segur amb la pilota als peus i, en els casos de pressió més asfixiant del rival, va optar per rebutjar la pilota en comptes de sortir jugant.

El fet que Umtiti jugués els 90 minuts a Sevilla va permetre, precisament, que Lenglet tingués un partit de descans. Encara que Umtiti, per galons i veterania, hauria de ser el central esquerre titular, fa la sensació que al Bernabéu, almenys dimecres a la Copa, Lenglet tornarà a jugar d’entrada.

Piqué: “Estem més vius que mai”

Gerard Piqué va exercir de capità a Sevilla i, seguint en la línia autocrítica d’aquesta setmana, va reconèixer que el Barça “no està al millor nivell”. Encara que, segons ell, això no l’invalida per competir amb garanties al Bernabéu en el doble enfrontament de dimecres i dissabte, de Copa i Lliga, respectivament. “Sembla que no hi som però estem més vius que mai”. El central, en la mateixa línia que Leo Messi, va assegurar que l’equip no renuncia a cap títol. “Serà un partit molt complicat. Volem classificar-nos”. Per acabar, Piqué no va voler fer valoracions sobre el VAR.