Sandro Rosell acusa la policia d'introduir sobres de diners a casa seva per incriminar-lo

El 23 de març sortirà a la venda el llibre Una forta abraçada, escrit per Sandro Rosell, en què l'expresident del Barça relata com van anar l'escorcoll de casa seva, la detenció i la posterior estada a la presó. El diari El Mundo ha tingut accés al llibre i avança que Rosell acusa la policia d'introduir sobres de diners a casa seva per incriminar-lo. "S'acosta a mi un dels policies i em diu que hem de comprovar el contingut d'un armari junts. Fins llavors, tot l'escorcoll l'havien fet sense mi. No ho entenc, però faig cas. El policia obre l'armari i va directament a un abric de la Marta [la seva dona] i d'una de les butxaques en treu un sobre amb una inscripció que diu RT i 5K que conté 5.000 euros. Li dic que aquell sobre no és meu i ell em respon que llavors deu ser de la meva dona. Li dic que no, que no és ni meu ni d'ella, que aquest matí aquell sobre no era allà", relata Rosell sobre els fets del 23 de maig del 2017. "El que feu és molt lleig", explica que els va dir als agents en aquell moment.

"Li explico que a casa els diners els guardem en una caixa forta que després li ensenyaré. Els dic als meus advocats que tinc la sensació que tot això és una conspiració. Però de qui? I per què? No ho sé", afegeix. Llavors explica que els policies que estaven fent l'escorcoll graven imatges dels bitllets, i és llavors quan mostra la seva indignació: "Em cabrejo molt. Li dic que el sobre no és meu, que intueixo que ell ja ho sap perfectament i que ho estan gravant tot per filtrar les imatges a la premsa, ja que quan ensenyes diners en metàl·lic en un escorcoll la gent de seguida pensa que aquella persona investigada és un delinqüent. Estic convençut que amb aquesta gravació comença l'operació per convertir-me en el dolent de la pel·lícula davant l'opinió pública".

Rosell afegeix sobre aquell moment que, quan el policia va obrir el sobre, va veure que els bitllets eren correlatius, i li va fer saber. "Li dic que qui hagi posat els diners allà és molt burro perquè els bitllets són correlatius; es posa a suar i els retira", recorda l'expresident del Barça, que qualifica el moment de "kafkià". Tot i les acusacions, exculpa els policies que van fer l'escorcoll. "Ells estaven fent el que els va ordenar algú i, per tant, no són culpables directes de la suposada conspiració", apunta.

Moltes preguntes

Al llibre, Sandro Rosell es pregunta per què va ser detingut i posteriorment va estar 643 dies en presó preventiva acusat d'haver blanquejat, presumptament, 20 milions d'euros en comissions i de liderar una organització criminal. "¿Soc aquí perquè vam posar les quatre barres a la samarreta o perquè vam permetre passar la Via Catalana pel Camp Nou? ¿O perquè vam deixar que se celebrés el Concert per la Llibertat? ¿Potser era perquè havíem contractat Neymar en contra de la voluntat d'un altre equip? ¿O perquè havíem venut els drets de televisió a Telefónica en comptes de Mediapro? ¿O potser perquè havia estat president del Barça? ¿O una barreja de tot?", es qüestiona.

Sobre la seva estada a la presó, Rosell recorda que Jordi Pujol Ferrusola li va presentar "tothom". A més, també explica que va coincidir amb Ángel María Villar, Rodrigo Rato i Luis Bárcenas.