El Barça ha comunicat que Nelson Semedo té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i que demà se li faran més proves per saber l’abast exacte de la lesió. Sobre el lateral brasiler, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc lesionat quan el Barça ja havia fet els tres canvis, el tècnic del Barça, Ernesto Valverde, ha dit: "No ens hem adonat que Semedo s'estava tocant abans de ser canviat, ell no ens ha avisat, per tant, no hem fet el canvi".