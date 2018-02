Sergi Roberto: "En tot moment el meu objectiu ha estat quedar-me al Barça"

Després de la signatura protocol·lària (i esperada pels aficionats blaugrana) de la renovació de Sergi Roberto fins al 2022, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha agraït al futbolista la seva "perseverança, paciència i esforç". El futbolista ha expressat la seva il·lusió per haver renovat: "Des de petit que sóc culer, porto ja 12 anys aquí, en tot moment el meu objectiu ha estat quedar-me al Barça i tant de bo hi pugui seguir molts anys més".

Roberto, que ha volgut deixar clar que tot i tenir ofertes d'altres clubs la seva prioritat sempre ha estat renovar pel Barça, el club on porta 14 anys, ha tingut un missatge per als jugadors de la base que somiïn en arribar al primer equip: “Que no deixin de lluitar, que se centrin a estar bé aquí, que deixin de mirar altres ofertes, que tingui paciència i que al final les oportunitats arribaran”. En la mateixa línia ha lloat la bona temporada d'Aleñá al filial.

540x306 Sergi Roberto, durant la roda de premsa / MARC ROVIRA Sergi Roberto, durant la roda de premsa / MARC ROVIRA

Sobre la situació actual del Barça, el futbolista ha estat clar: "Estem on volíem estar al principi de temporada: líders a la Lliga, amb un bon resultat a l’anada dels vuitens a Lliga de Campions i a la final de la Copa del Rei”. Preguntat per la situació a la Champions del Reial Madrid, Roberto no ha negat que el PSG "té opcions de remuntar".

Un record per a Guardiola i per a Luis Enrique

Indiscutible al lateral dret, ha recordat Pep Guardiola, el tècnic que el va fer debutar amb el primer equip, i a Luis Enrique: "Amb el Pep vaig tenir la sort que va apostar per mi i per d’altres companys que ens va fer debutar amb el primer equip. Sempre li agrairé. Luis Enrique em va donar l'opció de jugar en una altra posició que no era la meva però que m’ha donat minuts i continuïtat”, ha expressat el migcampista reconvertit a lateral i que celebra compartir la banda amb Messi.

Sergi Roberto s'ha guanyat a pols un lloc al primer equip i, aquest dijous, ha firmat una renovació somiada i que el blinda (la seva clàusula ha passat de 40 milions a 500). "Ets una peça fonamental per al futur del nostre equip" ha dit el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Doncs això.