Setién: "No estic del tot satisfet"

Quique Setién ha valorat aquest dijous amb molta prudència la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei en eliminar el Leganés (5-0). L'entrenador demana temps, celebra la millora del seu Barça i espera que la tendència sigui positiva: "Hem variat el dibuix tàctic. Volíem fixar amb tres jugadors cinc rivals i enteníem que això funcionaria, en atac i també en el moment de defensar. Hem jugat molt bé els 25-30 primers minuts. Hem tingut el control i hem recuperat molt ràpid. És veritat que ells han tingut un parell d'accions que ens han pogut fer mal. Això sempre serà una opció pel rival. No estic del tot satisfet. Hem tingut la fortuna de trobar el camí del gol amb una mica més de facilitat. Hem perdut el control durant un tram. Hem tingut imprecisions i hem cedit pilotes quan havíem de controlar més el partit", ha explicat.

"M'agrada molt analitzar les coses amb calma. Vull tornar a mirar el partit. Haig de veure si ens ha anat bé, si hem patit amb algunes coses, etc. No em centro únicament en el resultat. El dibuix canviarà en molts moments. Hi ha hagut un tram que hem estat pensant si canviàvem a un dibuix amb tres centrals. És cert que alguns jugadors haurien agraït descansar, però he apostat perquè tinguessin els seus minuts. Pensava que seria un partit que es jugaria durant molta estona a la línia del mig del camp. Encara no he tingut molt de temps per veure alguns futbolistes en algunes posicions. Necessito més temps per fer algunes conclusions. Tots tenim més predisposició a millorar quan l'equip guanya. Ara podem valorar, analitzar i explicar algunes situacions. Sempre hi haurà coses que es puguin millorar", ha comentat.

El tècnic ha tancat el debat del mercat de fitxatges. Ha mantingut el discurs de defensar la seva plantilla, destacant la recuperació d'Ousmane Dembélé, el gran reforç del gener. "Jo estic tranquil. Sempre hi pot haver risc en clau de lesions. Tinc molta confiança en els jugadors que tinc. No hem pogut fitxar perquè no hem trobat una peça que ens interessés. A més, ara recuperarem Ousmane Dembélé, que explotarà, segur. És un especialista. Té unes condicions molt específiques. Intentarem potenciar les seves qualitats. Crec que pot aportar moltes coses, més enllà de la posició que ocupi. Esperem que el rendiment sigui regular i que puguem veure el grandíssim futbolista que és –ha comentat, i també ha destacat el partit dels jugadors del mig del camp:– Crec que el Frenkie és un futbolista que afortunadament és molt receptiu. Quan parles les coses, posa molt d'interès en millorar. En el primer tram de temporada ha jugat de migcampista i ara el volem fer jugar una mica més endavant. Avui ha fet un partit extraordinari, que és el que esperem. Com ho ha fet Arthur Melo o Ivan Rakitic, que ja coneix millor aquesta situació".

Sobre el sorteig de Copa d'aquest divendres, el preparador ha dit que no té preferències: "La veritat és que no tinc cap preferència. La de jugar a casa la compro, però això és cosa del sorteig. Afrontarem amb la mateixa serietat i energia passi el que passi. Jo espero estar preparat per afrontar qualsevol partit. Si toca un clàssic l'afrontarem amb totes les garanties. No sé si és millor ara o més endavant. El que tinc clar és que estarem a l'altura del partit".