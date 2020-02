Setién: "No crec que contra el Betis m'hi jugui més que tres punts"

Tres dies després de l'eliminació a la Copa, el Barça viatja cap a Sevilla per jugar al camp del Betis, un partit on els blaugranes necessiten obligatòriament el triomf per mantenir el pols amb el Reial Madrid a la Lliga i seguir optant a un dels dos títols que encara queden per disputar-se.

Però, malgrat aquesta exigència, Quique Setién no creu que es jugui "més de tres punts" en aquest duel. Per a ell és un partit "importantíssim", equiparable a "una final", però no pensa que del resultat en pugui quedar tocat el seu projecte com a entrenador del Barça.

"Cal trencar la dinàmica que porta aquest equip fora de casa des de fa temps. L'altre dia vam fer un pas important. Crec que hem crescut, encara que el resultat no ens acompanyés. El que hem de fer és ratificar aquests símptomes de millora", explicava l'entrenador càntabre.

Setién, malgrat tot, no té respostes per explicar els motius que han dut el Barça a ser un equip tan vulnerable lluny del Camp Nou. "Hi ha una mica de tot, arguments futbolístics i també psicològics. No sé en quin percentatge hi són l'un i l'altre. Les dinàmiques existeixen i costen de canviar, i no sempre tenen resposta lògica. L'altre dia vam millorar, però no vam tenir fortuna".

Tot i l'eliminació, l'entrenador assegurava que la plantilla havia reaccionat bé i que, "en general", tots havien tret "moltes conclusions positives".

El partit al Benito Villamarín serà "especial" per a Setién, ja que va entrenar el Betis durant dues temporades. "Hi hem passat dos anys extraordinaris", deia, referint-se a ell i al seu cos tècnic. Setién coneix bé els jugadors, encara que alerta: "Això no vol dir que els tingui controlats. El partit serà difícil encara que els seus últims resultats no hagin sigut tan bons".

Setién ha desmentit categòricament que estigués a punt de tornar al Betis, abans de fitxar pel Barça –quan Rubi, el seu relleu al conjunt verd-i-blanc, estava contra les cordes–, i ha restat importància a la possible rebuda que li faci l'afició local, amb qui va tenir alguns enfrontaments en el tram final de la seva etapa a la banqueta.

Setién vol un davanter "versàtil"

En paral·lel, Quique Setién ha confirmat que la intenció del Barça és fitxar un jugador les pròximes setmanes, tot i que ha recordat que dependrà, primer, de si la Federació Espanyola autoritza el club a fer-ho: amb el mercat tancat, només pot incorporar un futbolista si es confirma una lesió per més de cinc mesos. I, per tant, els metges de la RFEF hauran de valorar l'estat de Dembélé un cop s'hagi operat.

Preguntat pel perfil de davanter que prefereix, Setién ha demanat que sigui "el més versàtil possible" i ha esquivat dir noms concrets. Sí que ha reconegut que el club té "uns quants noms sobre la taula".