Supercampiones amb un festival de gols a Salamanca

Per la dreta. Per l'esquerra. Per dins. Per fora. La Reial Societat no sabia on posar-se. Li sortien jugadores del Barça per tot arreu. L'equip blaugrana ha sigut una piconadora imparable, tot resolució i gols, i s'ha desfet del seu rival a la Supercopa d'Espanya amb una golejada impressionant: 10-1. La victòria, encarrilada als vuit minuts de partit i resolta a la mitja hora, reafirma la superioritat blaugrana actualment i afegeix un nou títol a les vitrines blaugranes.

Marta Torrejón, que viu una de les seves temporades més dolces, ha obert la llauna amb un gol que marcaria el patró de la resta de jugades d'atac del Barça. Després d'una combinació, una jugadora blaugrana guanya profunditat dins de l'àrea. Oshoala enfonsa la defensa de la Reial gairebé fins a la porteria i, des del darrere, apareix algú de segona línia i remata. El primer l'ha fet Marta Torrejón, al minut 4, i el segon, poc després ha sigut obra d'Alexia Putellas, que ha recollit una pilota que ningú a la Reial ha sabut refusar. La falta de contundència defensiva de les txuri-urdin ha sigut un regal per a les blaugranes.

El ritme de pilota era altíssim i el Barça anava trobant companyes lliures a cada salt mal medit per les donostiarres. La Reial mirava de reenganxar-se a la final amb alguna cavalcada aïllada, sobretot a les botes de Marta Cardona, de les més encertades. Però les ganes de títol han mantingut un to ambiciós en un Barça que, superada la mitja hora i gràcies a la profunditat que trobava per banda dreta amb Torrejón i Hansen, ha encadenat gols per fer el set. Altre cop Torrejón, Oshoala, Hansen i Alexia, novament, han marcat quatre gols seguits. La final era un malson per a la vigent campiona de la Copa de la Reina.

Podia semblar que a la segona meitat i amb els deures ja fets, el Barça es relaxaria. Gestionaria esforços. Però no. L'equip de Lluís Cortés ha seguit exhibint-se i ha continuat amb el festival de gols, amb dues protagonistes destacades: Marta Torrejón i Asisat Oshoala. La nigeriana ha fet el setè al poc de la represa i la de Mataró ha marcat dos gols més per signar una actuació brillant, amb quatre gols, que li ha valgut el MVP de la final. Pel mig, la Reial ha aconseguit el gol de l'honor, obra de Manu Lareo en un contraatac, i Candela Andújar també ha vist porteria. Al final, contundent 10-1.