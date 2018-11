Tres claus abans de l'Inter-Barça

El 2-0 del partit de la primera volta al Camp Nou no explica del tot les dificultats que, a l'inici del segon temps, va plantejar l'Inter al Barça. Els primers 45 minuts van ser excel·lents dels blaugranes i van deixar sense resposta el conjunt italià. Per a aquest dimarts, Spalletti recupera jugadors essencials per fer més mal al Barça del que va poder a Barcelona. Aquestes són les tres claus del partit, ajuntant les últimes sensacions del Barça a Vallecas i el duel recent de Champions:

Estabilitat però més profunda

Valverde es queixava a Vallecas que l’equip s’havia aplanat quan va avançar-se en el marcador i que havia perdut “agressivitat” en l’atac posicional. Parlava d’amenaçar l’esquena dels defenses, de filtrar passades interiors i d’insinuar opcions de xut. En definitiva, volia un Barça amb més intenció d’atacar. Segurament repetirà l’onze amb Arthur, Busquets i Rakitic, però haurà d’incidir en la necessitat de no passar-se de la ratlla en la recerca de control: acumular passades, sí, viatjar junts, també, però amb profunditat.

540x306 Coutinho s'acosta a la pilota i el Barça queda amb cinc jugadors a la mateixa línia i sense filtrar-se en l'estructura del Rayo Coutinho s'acosta a la pilota i el Barça queda amb cinc jugadors a la mateixa línia i sense filtrar-se en l'estructura del Rayo

Evitar els contraatacs de l’Inter

La demanda de finalitzar les jugades no resol només una necessitat ofensiva, sinó que és una manera de no obrir la porta a la rèplica de l’Inter. El conjunt italià pràcticament no va poder amenaçar al contraatac al Camp Nou, ofegat per l’excel·lent balanç defensiu de l’equip blaugrana, però ara que recupera Nainggolan tornarà a convertir-ho en l’arma principal. Que Busquets i Rakitic avancin junts serà essencial per frenar la primera passada i perquè Piqué i Lenglet s’assegurin el marcatge a Icardi i la cobertura exterior.

540x306 Vigilàncies defensives i activació després de pèrdua (controlant segones jugades) Vigilàncies defensives i activació després de pèrdua (controlant segones jugades)

“Saber allunyar el perill”

L’exemple del Rayo serveix per a Milà: l’atreviment dels madrilenys en la pressió i en l’acumulació d’efectius a camp contrari tornarà a repetir-se amb l’Inter, que també es desplega bé i avança el bloc defensiu per incomodar l’inici de joc rival.

540x306 Pressió alta de l'Inter, amb basculació sobre zona de pilota (i porter) Pressió alta de l'Inter, amb basculació sobre zona de pilota (i porter)

Valverde reclamava dissabte més lectura de joc i saber enviar una pilota llarga, “lluny del perill”, quan l’adversari colla més. Al Camp Nou Arthur es va arriscar i l’equip va respirar des de la pilota. Trobar l’equilibri entre voler iniciar-ho tot i algun desplaçament per aigualir la pressió serà clau.