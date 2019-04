Tres punts per evitar que l’Atlètic somiï

Per al Barça, com per a qualsevol altre equip, tenir una renda de deu punts a la Lliga quan només en falten 27 per disputar-se hauria de ser motiu suficient per prendre-s’ho amb calma i gestionar esforços de cara a l’altre gran títol del curs, la Champions. Però la teoria topa amb la realitat blaugrana i el precedent de fa només tres temporades, quan els culers tenien vuit punts d’avantatges a falta de vuit jornades i van haver de remar fins al darrer minut del campionat per acabar guanyant el títol amb un únic punt d’avantatge. Per això el partit d’aquest vespre al camp del Vila-real (21.30 h, Movistar Partidazo) es viu al vestidor com si es tractés d’una final. Jugadors i cos tècnic s’han conjurat per sortir a totes i tornar amb els tres punts sota el braç. En una setmana que s’acabarà amb el duel al Camp Nou contra l’Atlètic de Madrid, el segon classificat, guanyar els tres punts a l’Estadi de la Ceràmica, un camp tradicionalment difícil per als blaugranes, seria fer un pas de gegant per revalidar el títol de Lliga.

El missatge és clar i unànime, i no s’ha mogut ni un mil·límetre respecte al dissabte, quan el Barça va guanyar el derbi contra l’Espanyol (2-0). Ja aquell dia entrenador i jugadors recordaven el que va estar a punt de passar la temporada 2015/2016 i insistien en no fer cap tipus de concessions “fins que les matemàtiques diguin que ja està fet”. Al vestidor del Camp Nou el càlcul és senzill. “Ens calen sis victòries per guanyar la Lliga”, comentava ahir Valverde abans de viatjar cap a Vila-real.

Però darrere d’aquest missatge extremadament prudent que repeteix el vestidor s’amaga una segona intenció. A nivell intern, al Barça saben que la renda és còmoda i que n’hauria de passar una de molt grossa perquè la Lliga acabés en algun museu que no fos el del Camp Nou. Ara bé, també són conscients que una ensopegada aquest vespre a Vila-real o dissabte amb l’Atlètic de Madrid obriria la porta perquè els matalassers es creguessin amb opcions d’atrapar el Barça. I això faria reviure vells fantasmes. “Els nostres rivals estan esperant una ensopegada per alimentar la possibilitat que ens poden atrapar. I no volem donar-los aquesta opció -deia Valverde, taxatiu-. Molta gent té posada la vista en la Champions o en el partit de dissabte, però aquests tres punts són tan o més importants”, afegia el Txingurri.

Amb tot aquest preàmbul, la lògica diu que el Barça hauria de sortir amb l’onze de gala. Però el cas és que l’acumulació de partits és notable i alguns futbolistes, com Leo Messi -que la setmana passada va reconèixer que té una pubàlgia des de principis d’any-, necessiten un descans. Per això Valverde treballa amb un escenari mixt, amb alguns retocs, segurament un per línia, però mantenint la base titular.

Tot i que l’entrenador blaugrana no va voler donar pistes i va emplaçar tothom a esperar fins a una hora abans del partit per conèixer l’onze, sembla molt probable que Leo Messi sigui a l’equip titular. “Mai hi ha cap escenari idoni per dosificar un jugador com Messi”, reconeixia el tècnic. Encara que l’astre argentí arrossegui molèsties, el fet que aquesta temporada hagi acumulat menys minuts que l’anterior o que sigui un futbolista capaç de dosificar-se sobre el terreny de joc, mesurant molt bé els esforços, el fa candidat a jugar d’inici. En canvi, més dubtosa és la presència de Luis Suárez, que podria descansar, com a mínim d’entrada, i quedar-se a la banqueta per si cal sortir a jugar al segon temps.

Al mig del camp es preveu que o bé Ivan Rakitic o bé Sergio Busquets tinguin descans, mentre que a la defensa, on Umtiti podria rellevar Lenglet, el dubte és si Gerard Piqué voldrà ampliar la seva ratxa personal o si es quedarà a la banqueta. En el cas del central barceloní, ha jugat tots els partits i tots els minuts possibles a la Lliga, i podria obtenir el rècord absolut al Barça en el cas d’un jugador de camp. Ara bé, té quatre targetes grogues i, si en veu una a l’Estadi de la Ceràmica, no podrà jugar dissabte contra l’Atlètic de Madrid. Valverde haurà d’escollir: o risc o rècord.

Qui segur que no serà a l’onze és Ousmane Dembélé, que segueix recuperant-se de la lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. L’extrem francès volia estar a punt per al partit contra l’Atlètic de Madrid, tot i que encara no s’entrena amb normalitat amb els companys.

Un rival amb l’aigua al coll

El rival, el Vila-real, afronta el partit després de veure com se li escapava a Vigo un matx que tenia guanyat al descans. Els groguets, víctimes d’una mala temporada, només tenen un punt de marge respecte al descens. Javi Calleja no podrà comptar amb els lesionats Bruno Soriano, Manu Trigueros, Javi Fuego i Miguelón, i tindrà els dubtes fins a última hora de Gerard Moreno i Jaume Costa.