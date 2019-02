El Valladolid, rival ideal per trencar la ratxa d’empats

Liderat pel brasiler Ronaldo a la llotja, el Valladolid torna al Camp Nou després de quatre anys a Segona (20.45 h / Movistar Partidazo). Amb Sergio González a la banqueta i alguns catalans a l’equip, l’equip de Castella és el de menys pressupost de la competició, però malgrat tot competeix bastant bé, com ja va demostrar al partit d’anada. De totes maneres, no deixa de ser la víctima ideal per permetre al líder trencar la ratxa de tres empats consecutius just abans del Tourmalet de desplaçaments consecutius dels pròxims dies: Lió, Sevilla i el Santiago Bernabéu dos cops consecutius.

Malgrat haver de fer aquests viatges, Valverde no donarà descans a cap titular, i ha convocat tots els pesos pesants per reforçar el liderat. Amb les baixes de Cillessen, Arthur Melo, Rafinha i un Umtiti a punt de tornar, el tècnic va tornar a deixar fora de la llista els reforços de gener de la defensa, Murillo i Todibo, tot i que Vermaelen podria ser titular per donar descans a Lenglet. Al mig del camp també s’espera alguna rotació, amb Aleñá i Dembélé amb opcions d’entrar a l’equip titular. El dia del retorn de Jordi Alba, un dels millors socis de Messi, l’argentí hauria de repetir a la titularitat, ja sense les molèsties que ha patit les últimes setmanes. El Valladolid torna al Camp Nou sense dos dels seus titulars, Óscar Plano, sancionat, i el català Rubén Alcaraz, amb molèsties, per la qual cosa que es produiran canvis en l’onze inicial. El sabadellenc Jordi Masip, exporter del Barça, tornarà a la que va ser casa seva en l’últim partit del Barça abans de dues setmanes clau en tres competicions diferents.