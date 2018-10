Valverde: "Aquest partit de setzens sempre és dels pitjors de l'any"

Ernesto Valverde no és un home de grans titulars, però quan vol se li entén tot. I a Lleó ha deixat clar que no li ha agradat gens el partit que ha fet el Barça contra la Cultural Lleonesa. Per més que hagi guanyat (0-1), marxa amb la sensació que s'han fet moltes coses malament. El Txingurri és comprensiu, tot i que adverteix que cal millorar.

"El partit és dels pitjors de l'any. No em refereixo a aquest, sinó a l'eliminatòria de setzens, en general. Té una dificultat especial. Per això no crec que ningú hagi aprofitat o desaprofitat res", contestava quan li preguntaven si els suplents havien suspès l'examen.

Ara bé, detallava en què havien fallat els seus jugadors: en el ritme i en estar centrats en el joc. "El ritme es nota en la presa de decisions. Hem perdut massa pilotes. Algunes són raonables, quan et pressionen, però avui n'hem perdut moltes sense pressió".

El tècnic ha definit el partit com un duel "sense continuïtat" i "difícil". "Al final hem aconseguit guanyar però ha sigut complicat".

Preguntat per l'àrbitre, de qui s'ha queixat en reiterades ocasions durant el partit, el Txingurri ha reconegut que no li ha agradat la tasca de Mario Melero. "L'àrbitre? Cadascú juga el seu paper. La Cultu amb el seu entusiasme, però també amb la permissivitat arbitral". El tècnic ha sigut amonestat per aquest motiu. "Jo també actuo, pressionant. No vull parlar-ne gaire més. M'ha advertit per reiteració en la protesta".