Valverde: "Arturo Vidal és un jugador que esperem que ens aporti energia al mig del camp"

En la roda de premsa prèvia a l'últim partit que el Barça jugarà a la gira nord-americana, el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, ha valorat la incorporació d'Arturo Vidal al club. "És un jugador que esperem que ens aporti energia al mig del camp", ha dit l'entrenador, que ha afegit sobre el xilè: "Té una experiència dilatada i ha jugat molts partits en tots els equips que ha jugat. Està acostumat a jugar partits grans".

"Té molta presència, no passa desapercebut i crec que ens pot venir molt bé", ha dit, i ha reconegut que el migcampista xilè té l'aspecte d'un "guerrer". "Al Barça hi ha espai per a molts tipus de jugadors", ha apuntat. Per a Valverde, un futbolista com l'ex del Bayern Munic "enriqueix la plantilla actual".

Valverde no ha confirmat si la d'Arturo Vidal serà l'última incorporació del Barça en aquest mercat de fitxatges d'estiu. "Som el Barça i estem oberts a millorar el nostre equip en el termini que estimem oportú perquè no sabem què pot passar d’aquí fins al final del període de fitxatges", ha conclòs.