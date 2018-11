Valverde celebra la varietat de registres

Tot i reconèixer les dificultats per aconseguir la victòria, Ernesto Valverde va celebrar la varietat de registres exhibida pel Barça a Vallecas. “És per estar content, el partit s’havia posat molt difícil. A l’inici l’hem buscat d’una manera, ells es tancaven molt, després d’una altra. Amb tants jugadors era difícil filtrar una bona passada. Ho hem intentat buscant més contundència”, va dir l’entrenador de l’equip blaugrana.

“Quan jugues amb un equip que capgira el marcador et ve al cap el que va passar a Leganés. Jo valoro molt el Rayo Vallecano, té bons jugadors i ens genera perill. Ha fet moltes coses bé. Hem pensat en Butarque. Hem començat amb un gran domini de la pilota, però ells han anat creixent. Tot i tenir la pilota, si no fas oportunitats clares el rival va a més. Com que no podíem fer-ho d’una manera, ho hem fet d’una altra”, va reconèixer el tècnic.

Valverde va analitzar els problemes del Barça. “Potser en el primer gol del Rayo Vallecano hi ha hagut un moment en què no hem controlat la situació, hem tingut tres o quatre pèrdues seguides. Ells s’han animat i ens han fet gol. Quan els partits es posen tan bé és contraproduent”, va opinar l’entrenador del Barça, que va intentar ser pedagògic en les seves explicacions tàctiques a la sala de premsa. “L’atac posicional sempre requereix un desequilibri. Ens està faltant l’última passada per poder tenir més oportunitats. Ens ha faltat contundència en la recta final”, va dir.

“Si guanyes, sempre marxes content. Si marquem tres gols vol dir que no estem tan malament, tot i que a tots ens agrada mantenir la porteria a zero”, va assegurar Valverde, que va destacar el paper de Dembélé: “Ens dona agressivitat en les finalitzacions”.