Valverde obre la porta perquè Munir deixi el Barça en aquest mercat d'hivern

El serial de Munir El Haddadi podria acabar-se aviat. Més concretament, durant aquest mercat d'hivern. Almenys aquesta és la voluntat del Barça, verbalitzada per Ernesto Valverde. El tècnic ha reconegut que el jugador "ja ha pres una decisió", referint-se a la voluntat de no renovar el contracte amb el club, i només espera que la solució arribi "com més aviat millor".

"Sembla que Munir ja ha pres una decisió. I el club també n'ha pres una. Volem una solució com més aviat millor, i si és en aquest mercat, molt millor per a tots", responia el Txingurri, que sense donar detalls de les converses que ha mantingut amb Munir –"El que dic als jugadors és privat"–, afegia que no tenia "res en contra d'ell" després que el seu representant desvelés que no seria convocat perquè no volia renovar.

De la mateixa manera, Valverde ha comentat que si finalment Munir marxés aquest hivern, el Barça "valoraria" la possibilitat de fitxar un recanvi per a ell.

En una roda de premsa prèvia a la Copa marcada pels noms propis, el tècnic no ha donat cap resposta sobre el seu futur, després que al migdia el vicepresident Jordi Mestre assegurés que el debat sobre la seva continuïtat ni tan sols estava sobre la taula. "Quan hi hagi alguna cosa a comentar ja ho comentarà el club. O ho diré jo. De moment, no n'hem parlat. Tot va dintre de la normalitat".

De cara al partit de Copa contra el Llevant, l'entrenador ha insistit en donar rellevància a la competició, tot i que ha reconegut que farà "canvis" a l'onze titular. Per això es preveu que alguns jugadors destacats quedin fora de la llista per desplaçar-se aquest dijous a València.