Valverde: "És aviat per recuperar Messi, encara hem d'esperar"

Ernesto Valverde ha demanat prudència abans del retorn de Messi a l'equip, que s'ha especulat que podria ser contra l'Inter de Milà aquest dimarts: "Té un problema al braç i ha entrenat amb el grup per no perdre el ritme, però hem de tenir paciència i esperar. Tots sabem que amb ell som més forts, però ha d'estar ben recuperat". Valverde ha lloat el Rayo Vallecano, rival del Barça aquest dissabte (20.45 h): "Són un equip al qual li agrada construir bé el joc i estan necessitats de punts: això els fa encara més perillosos. Els tres punts contra el Rayo valen el mateix que els tres punts contra el Madrid". El tècnic basc ha convocat Carles Aleñá i ha deixat fora Denis Suárez i Malcom, però ha volgut aclarir que és un premi per a Aleñá i no un càstig cap al gallec i el brasiler, molt desencertats dimecres contra la Cultural Lleonesa a la Copa. El Txingurri ha valorat molt positivament l'actitud dels futbolistes del filial que lluiten per tenir oportunitats amb el primer equip. El central del filial Chumi també ha entrat en la convocatòria.

Valverde també ha valorat la zona alta de la taula, atapeïda i amb equips poc habituals, com l'Espanyol o l'Alabès: "No sabem què pot passar. Està clar que nosaltres lluitarem per intentar tornar a ser campions, però, per exemple, a Anglaterra va guanyar el Leicester". El tècnic basc, que ha admès que la derrota a Leganés és una referència, ha afirmat que no poden "perdre la intensitat" després dels bons partits contra el Sevilla, l'Inter de Milà i el Reial Madrid, i ha defensat l'estil del Barça al voltant de la possessió de la pilota: "És el nostre estil i està molt definit, però la possessió ens ha de servir per dominar el partit i fer ocasions de gol i que no ens en facin. No s'ha de confondre tenir la possessió amb dominar el partit, perquè a vegades un altre equip, amb el 30% de possessió, pot guanyar 5-0, i és el que haurà dominat el partit". Valverde ha fet aquesta valoració preguntat per l'episodi que va viure el Barça al camp del Rayo Vallecano la temporada 2013/14, en què els blaugranes, amb el Tata Martino d'entrenador, van perdre la possessió però es van imposar de golejada.

Per acabar, el tècnic basc també ha defensat Ousmane Dembélé afirmant que la pressió post pèrdua és un concepte que s'aplica molt al Barça, i que els que arriben de fora "necessiten temps per acostumar-s'hi". Preguntat sobre Arturo Vidal i l'aportació del xilè, Valverde ha afirmat que és un jugador que "ajuda en partits que no s'acaben de decantar" i que "té un gran gen competitiu". El Txingurri també ha celebrat que Paco Alcácer "estigui gaudint" al Borussia Dortmund, i no ha volgut donar detalls sobre si incorporaran un central al mercat de gener: "El que jo puc dir ara és que desitjo que Umtiti [avui ha sortit a exercitar-se amb el grup] i Vermaelen es recuperin com més aviat millor". Un dels altres noms propis ha sigut el de Carles Aleñá, futbolista que havia de tenir fitxa del primer equip però que va patir una greu lesió de la qual es va recuperar al principi de temporada: "El seu estatus és de jugador del primer equip. Vaig parlar amb ell i vam acordar que jugaria amb el B per agafar ritme".