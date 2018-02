Valverde: "No estic pensant en el Chelsea encara; després de l'últim empat a la Lliga, estic centrat en l'Eibar"

Després de dos empats consecutius a la Lliga (1-1 amb l'Espanyol i 0-0 amb el Getafe), el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, ha donat importància al partit contra l'Eibar abans que el d'aquest dimarts contra el Chelsea: "No estic pensant en el partit de dimarts. Després de l’empat de l’altre dia contra el Getafe, el partit contra l’Eibar, guanya encara més importància", ha afirmant, tot reconeixent que "des del punt de vista físic, el Chelsea tindrà un dia més per descansar i això es nota. Estem al tram decisiu de la temporada", ja que els homes de Conte juguen aquest divendres a la Copa.

De fet, el tècnic blaugrana ha lloat el conjunt basc: "Em preocupa el moment en què estan, jugant d’una manera molt característica. Et porten a la seva dinàmica. És molt difícil jugar contra l’Eibar, fan una pressió molt alta".

Preguntat pel coixí de punts del Barça, l'entrenador blaugrana ha explicat que "a cada partit te l’has de jugar, no mirar el marge d’error. No vull que perdem, tot i que si ho fem, continuarem sent líders". Una sentència que ha acompanyat recordant que han "deixat de guanyar" quatre punts als últims dos partits de Lliga.

Pendents de Piqué i Vermaelen

Valverde també ha celebrat tenir pràcticament tota la plantilla disponible on només hi ha els dubtes de Piqué i Vermaelen: "Esperaré a l’entrenament d'avui. Piqué ja va estar disponible la setmana passada. Respecte Vermaelen, si hi ha el mínim dubte, serem conservadors”. El belga ha entrenat en una sessió amb Aleña i Ortolà, del filial.

Respecte a la informació que ha publicat aquest divendres el diari SPORT sobre una oferta procedent de la Xina per Andrés Iniesta, Valverde no ha volgut entrar a valorar-ho: "Ho desconec, és un jugador nostre i és molt important per nosaltres" i ha considerat la marxa de Mascherano al futbol xinès aquest mercat d'hivern com un "cas concret".