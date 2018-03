Josep Vives: "No ens consta oficialment que Neymar vulgui tornar"

El portaveu del FC Barcelona, Josep Vives, ha assegurat aquest dilluns que al Barça no li consta que Neymar vulgui abandonar el PSG i tornar al Barça, opció sobre la qual s'ha especulat últimament. "Neymar és un jugador brillant, que va ser aquí durant quatre temporades. Va ser important i, quan se'n va anar, li vam desitjar molta sort, però a nosaltres no ens consta oficialment que vulgui tornar", ha explicat Vives després de la reunió ordinària que la junta directiva del Barça ha celebrat a la tarda.

Vives també ha parlat de les declaracions d'André Gomes a la revista 'Panenka', en què ha afirmat que està passant per un "petit infern" al Barça, on encara no ha pogut mostrar el seu millor nivell. "Ha fet unes declaracions absolutament sinceres sobre la seva situació, però el més important és que el club i, sobretot, el jugador estan actuant per solucionar-ho", ha dit el portaveu del Barça. "El que nosaltres desitgem és que tothom li doni suport, perquè està lluitant i treballant moltíssim cada dia, en cada entrenament i en cada partit", ha destacat Vives.