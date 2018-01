260x316 Yerry Mina, el primer colombià del Barça és una aposta de futur Yerry Mina, el primer colombià del Barça és una aposta de futur

Yerry Mina aterrava a Barcelona, on serà presentat com a nou jugador del club blaugrana per a les pròximes temporades, després de mesos de negociacions. El central abandonava São Paulo, on ha estat jugant amb el Palmeiras, per convertir-se en el primer colombià de la història del club, i reforça així els lligams amb un país on últimament el Barça no para de créixer. Aquest any 2017, de fet, la Penya Blaugrana de Bogotà ha sigut reconeguda pel club i s’ha obert una escola de futbol també a la capital, aquesta ciutat presidida a les altures pel Santuari de Monserrate. Un santuari en què es pot veure una còpia de la Mare de Déu de Montserrat, ja que capellans catalans van ser claus en l’establiment d’aquest centre de pelegrinatge.

Yerry Mina, nascut a Guachené, a la zona del Cauca, als Andes, va viure uns quants anys a Bogotà, on va fer el salt al futbol d’elit amb el Santa Fe, club que celebrava que cobrarà gairebé dos milions d’euros en concepte de drets formatius del central. Una Bogotà on la penya local ja busca un local ben gran per veure per televisió el debut de Mina, que signarà fins al juny del 2023 i que reforçarà una defensa que perdrà Javier Mascherano, que serà presentat aviat com a nou jugador del Hebei Fortune xinès, a canvi de 10 milions d’euros. Mina, per la seva banda, ha costat 11,8 milions d’euros, que cobrarà el Palmeiras d’un sol cop, sense fraccionaments, després d’unes negociacions que es van tancar dijous a la matinada. El defensa internacional colombià tindrà una clàusula de rescissió de 100 milions d’euros i començarà a entrenar-se aquesta mateixa setmana amb Ernesto Valverde. El Barça ja havia tancat la contractació de Mina aquest estiu a canvi de 9 milions d’euros, però la decisió de Mascherano de marxar ha provocat l’avançament d’una operació que ha generat debats a la secretaria tècnica, ja que Mina no té experiència a Europa, fet que ha incrementat el preu final d’aquest fitxatge.

540x306 Yerri Mina celebrant un gol del Palmeiras contra el Peñarol en un partit de la Copa Libertadores a Montevideo. / RAÚL MARTÍNEZ / EFE Yerri Mina celebrant un gol del Palmeiras contra el Peñarol en un partit de la Copa Libertadores a Montevideo. / RAÚL MARTÍNEZ / EFE

El precedent de Mosquera

Mina, però, no serà el primer colombià que juga un partit amb el Barça, ja que el 1964 Lauro Gonzalo Mosquera, un davanter que va brillar al DIM (Deportivo Independiente de Medellín), hi va jugar un amistós, una derrota per 4-2 a la Nova Creu Alta contra el Sabadell. El Barça no va fitxar-lo i Mina serà doncs el primer colombià del club. El Barça ja ha vist com passen pel seu club futbolistes de gairebé tots els estats sud-americans, amb l’excepció de l’Equador, Surinam, Guyana i Bolívia. Ara bé, el 1973 el club va fitxar Pedro Aicart, un davanter nascut en terres bolivianes dins d’una família catalana exiliada després de la Guerra Civil. Aicart es va cridar al Perú, amb la qual cosa va aconseguir aquesta nacionalitat i, com Mosquera, només va jugar amistosos, mai partits oficials.