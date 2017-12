Zidane: "Estic fotut, però faig costat als jugadors"

Zinedine Zidane ha mirat de ser positiu a la sala de premsa del Bernabéu després de perdre el clàssic contra el Barça. El tècnic del Reial Madrid ha reconegut que està "fotut", però ha donat suport als jugadors i ha destacat que la derrota no ha de tacar el 2017 que ha fet el seu equip.

"Estem fotuts, és una derrota que fa mal. Però no abaixarem els braços, tornarem més forts. El Madrid no es rendeix mai", ha comentat Zizou, que ha insistit que calia defensar els futbolistes i no oblidar que aquest any natural els blancs han aixecat cinc títols. "Faig costat als meus jugadors, el que han fet fins ara és molt gros".

Criticat per la decisió de fer seure Isco a la banqueta, Zidane no ha volgut donar una justificació tècnica i s'ha limitat a respondre que s'ha estimat més que jugués Kovacic d'entrada i que Isco s'assegués a la banqueta. "Després, per com ha anat el partit, no l'he pogut utilitzar". I, posteriorment, ha afegit: "No em penedeixo de res. Sé que demà em cauran moltes garrotades, però a mi no em canviarà res. Assumeixo les decisions amb tota la força".