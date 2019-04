El Barça renova Alexia, Mapi León, Leila i Mariona Caldentey

Renovades per tres temporades més. El Barça ha anunciat aquest dijous en un comunicat conjunt que allargarà els contractes de quatre futbolistes importants per a Lluís Cortés: Alexia Putellas, Leila Ouahabi, Mapi León i Mariona Caldentey. Les quatre han signat per tres temporades més i en els pròxims dies es faran la fotografia oficial que les blinda fins al 2022. "Molt feliç de poder seguir a casa en el millor club del món", ha escrit Leila al seu perfil de Twitter.

El moviment forma part de la planificació esportiva que ja fa mesos que s'està duent a terme per construir un nou projecte campió, sobre les bases de l'actual plantilla. Fa unes setmanes es va saber que l'equip rebrà els reforços, encara no oficials, de Jenni Hermoso i Caroline Hansen.

Hi ha algunes jugadores que acaben contracte aquest mes de juny, però el club encara no ha informat de quines són les intencions amb Vicky Losada, Melanie Serrano, Pamela Tajonar, Toni Duggan, Andressa Alves, Bárbara Latorre, Gemma Gili i Natasha Andonova.

651x366 Un anunci d'Alexia Putellas en una façana de la Gran Via / FCBARCELONA Un anunci d'Alexia Putellas en una façana de la Gran Via / FCBARCELONA

Un anunci gegant a la Gran Via

La notícia de renovació arriba en plena prèvia d'un dels partits més transcendents de la temporada per al Barça: la tornada de semifinals de la Champions contra el Bayern Munic. El 0-1 de l'anada i el cartell d'entrades exhaurides fa pensar que serà una gran jornada al Miniestadi. El partit, a més, ha sigut l'excusa perquè Nike faci una promoció al centre de Barcelona. La marca ha penjat una fotografia gegant d'Alexia Putellas celebrant un gol amb les companyes tapant una de les façanes que fa cantonada a Gran Via amb Rambla Catalunya. "No juguis per les finals. Juga per fer història", diu l'anunci.