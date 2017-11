Un 0-6 plàcid per aparcar la Champions fins al març

Des que es va saber el sorteig de Champions, ja s'intuïa que el Barça femení tindria una eliminatòria de vuitens de final d'allò més còmoda contra el Gintra Universitetas però potser no es preveia que ho seria tant. Feia respecte el desplaçament a territori lituà, pel fred i els quilòmetres, i el caos tàctic que tan malament li va a un equip lògic i posicional com aquest Barça de Fran Sánchez. Però un cop la pilota s'ha posat a rodar, s'han confirmat tots els pronòstics: domini absolut de les catalanes, que només han hagut d'esperar que la fatiga fes efecte per posar-se de cara el partit i acabar golejant per 0-6. La tornada al Miniestadi serà, literalment, un tràmit, i permetrà centrar esforços en la Lliga durant la tardor i l'hivern. La següent ronda europea no es juga ja fins a la primavera, a partir del 21 de març.

A través d'una circulació de pilota prou ràpida, gràcies al ritme que li han donat al mig les dinàmiques Patri Guijarro, Vicky Losada i Aitana Bonmatí, el Barça ha arraconat el Gintra i l'ha fet viure enfonsat a la seva àrea. La densitat de defenses ha dificultat les maniobres en els últims metres de Mariona Caldentey, avui punta, i Lieke Martens i Andressa Alves pels extrems, però l'equip blaugrana ha tingut paciència i capacitat d'insistir. D'anar-ho intentant.

Després de diversos intents, i ben superada la primera mitja hora de joc, ha arribat l'1-0, obra de Bonmatí, que ha rematat de cap una centrada de Martens. Oberta la llauna, s'ha abaixat el teló de resistència i han començat a encadenar-se les ocasions, cada cop amb més sensació de perill. Per acabar de sentenciar, Caldentey ha fet el segon a la sortida d'un córner per aportar tranquil·litat.

A la segona meitat, el Barça ha aprofitat la destensió d'un adversari cada cop més rendit per deixar l'eliminatòria liquidada. Caldentey ha fet el 0-3 i Toni Duggan, després que el Gintra fallés una ocasió claríssima amb tres jugadores que han ensopegat abans de rematar a porteria buida, ha acabat de sentenciar amb el 0-4. De falta directa, Olga Garcia ha fet el cinquè per sumar confiança al seu sarró i, ja al descompte, Natasha Andonova ha completat la golejada amb el 0-6 definitiu.