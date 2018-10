El Barça i el Llevant ajornen els gols per a la segona volta (0-0)

Un mes i mig després, aquest dimecres s'ha recuperat la jornada 2 entre el Barça i el Llevant a la Lliga Iberdrola que es va haver d'ajornar per un brot massiu de gastroenteritis de les blaugranes, i el desenllaç deixarà les coses com estaven: el 0-0 mantindrà el Barça per darrere de l'Atlètic de Madrid i el Llevant satisfet amb un projecte cridat a disputar als grans el campionat de Lliga.

Conscient que al davant hi tindria un equip sòlid, Fran Sánchez ha dissenyat un pla alternatiu, amb Patri Guijarro de referència ofensiva. Andressa Alves s'ha mogut per l'esquerra, jugant-se accions contra la lateral, i Mariona Caldentey ha buscat recepcions per dins, a la zona d'Aitana Bonmatí, alliberada al mig. Però el partit estava tan igualat que l'equip blaugrana amb prou feines ha pogut inquietar amb xuts llunyans. La millor ocasió l'ha tingut Alves, però s'ha trobat les mans de Paralluta. El Llevant havia anat tenint brots de perill, sobretot a través del desequilibri de Jéssica Silva, però no ha trobat vies d'activació per a les seves golejadores, Charlyn Corral i Sonia Bermúdez.

Tampoc a la represa han participat les davanteres granotes i el Barça s'ha anat trobant cada cop més dominador, tranquil perquè al darrere no patia. La interrupció per la commoció de Claudia Zornoza, que ha picat de cap amb la seva companya Lucía Gómez i ha hagut de marxar amb ambulància, ha frenat una mica el ritme. Els últims minuts han tingut l'emoció de veure quin dels dos equips desigualava el 0-0, un marcador que afavoria més les visitants, que han enviat una pilota al travesser al minut 94. Tot i la necessitat de no veure l'Atlètic de Madrid escapar-se-li en la classificació, el Barça no ha pogut reaccionar i fer cap gol, tampoc en els 12 minuts de descompte que s'ha allargat el matx, i s'ha hagut de conformar amb un punt relativament amarg.