439 socis sancionats denunciaran al Barça pel cas de la falsificació d'entrades

Un total de 439 socis del Barça d'entre els 2.822 sancionats pel club pel cas de la falsificació d'entrades en el clàssic del curs passat han presentat una demanda col·lectiva a través del bufet d'advocats Miralbell Guerin. Els afectats tenen 40 dies naturals des de la notificació de la sanció imposada pel club després d' una investigació contra el frau i la revenda, pel que encara se'n podrien afegir alguns més en els propers dies.

Els socis demandants exigeixen una mesura cautelar que els permeti tornar a accedir al Camp Nou mentre dura el procés judicial, a més de declarar nul el procés, una xifra econòmica que compensi els partits als quals el Barça els ha prohibit assistir (el de la Reial Societat de la temporada passada i els disputats aquest curs), així com una compensació pels danys causats en la imatge pròpia.

Les sancions que va aplicar el club són de quatre tipus: 6 mesos de suspensió per als socis que han col·laborat a l'hora de donar informació, 10 mesos per als que han rescabalat el perjudici causat (el que el club ha deixat d'ingressar pel seient lliure), 14 mesos per als que han reconegut la infracció però no han col·laborat i no han rescabalat, 18 mesos per als que no han presentat al·legacions i expulsió permanent i definitiva per als socis que hagin sigut reincidents. En total, 33 socis han sigut expulsats i 1.673 sancionats en 18 mesos, 481 en 14 mesos, 511 en 10 mesos i 124 en 6 mesos.