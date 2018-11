La ‘bomba’ de Dembélé esclata al Camp Nou

“El problema d’Ousmane Dembélé no és a les cames, és aquí dalt”, reconeixen als despatxos nobles del Camp Nou, assenyalant-se el cap amb el dit índex. Al Barça, ben pocs dubten de la seva capacitat futbolística. En canvi, li qüestionen la mentalitat com a jugador d’alt nivell. O sigui, que no es prengui ni seriosament ni amb professionalitat el seu pas pel conjunt blaugrana. La paciència té un límit i la corda està tan tensada que ben aviat es podria trencar. De moment, Ernesto Valverde va decidir deixar-lo fora de la convocatòria per al partit d’aquesta tarda contra el Betis.

“Dembélé té un gran talent. Esperem que el demostri cada dia”, comentava l’entrenador a la sala de premsa de Sant Joan Despí, en una compareixença monopolitzada per la decisió de deixar el jugador fora de la llista. “Són decisions en clau esportiva. Les qüestions de disciplina són coses que tractem de portes endins”, afegia el Txingurri, tornant a insistir en el “gran talent” del futbolista i assegurant que miraven “d’explotar-lo”. Ara bé, passen els dies i la situació continua agreujant-se, fins al punt que al club s’ha obert el debat sobre una possible sortida del jugador aquest mateix mercat d’hivern.

Una possibilitat oberta però, com reconeixen des de l’àrea econòmica, “complicada”. El principal motiu és que l’elevat preu del traspàs condiciona el balanç de comptes en cas d’una sortida prematura. És a dir, que o bé apareix una oferta que iguali la quantitat que queda per amortitzar (uns 70 milions) o bé el seu traspàs haurà generat pèrdues. Una situació que no es poden permetre els gestors del club a causa del moment que viu la tresoreria blaugrana. Ara mateix, l’opció que algun club s’acosti al Camp Nou amb el talonari carregat de zeros sembla ben llunyana.

Valverde, a qui li van traslladar la pregunta sobre el futur de Dembélé, no va dir ni sí ni no. Això sí, l’entrenador va haver de confessar, ni que fos amb la boca petita, que alguna cosa grinyolava des de feia temps. En les últimes setmanes s’ha fet més evident que mai la falta de professionalitat del jove jugador, que al maig va fer 21 anys. Per exemple, la falta d’intensitat i de disciplina d’equip en els minuts que va jugar del Barça-Sevilla, o haver arribat notablement tard a la concentració del partit de Champions contra l’Inter, en què el tècnic va deixar-lo castigat a la banqueta sense jugar ni un minut.

Absència sense justificació

Valverde, acostumat a treballar amb joves estrelles, va intentar reconduir la situació per les bones. Després del càstig li va donar protagonisme a Vallecas -on va respondre amb un gol- i el va situar de titular en el partit al camp de l’Inter. Però l’alegria va durar poc. L’última atzagaiada va ser saltar-se l’entrenament de dijous sense previ avís: fins una bona estona després no va informar que tenia una gastroenteritis. Divendres va fer feina específica i ahir va realitzar la sessió amb els companys, abans que Valverde informés que no hi comptava per rebre el Betis.

Són tot de gotes que han fet vessar el got i que han acabat amb la paciència dels seus companys, de l’staff, de la secretaria esportiva i de la directiva. El seu rendiment -sigui al terreny de joc o a fora- no quadra amb el seu talent com a futbolista, i encara menys amb el que va pagar-ne el Barça l’estiu del 2017: 105 milions fixos més 40 de variables, dels quals ja s’ha abonat una quarta part. Un contracte de Pilota d’Or. Aleshores el més car de la història del club, només superat uns mesos després pel de Coutinho.

Amb Dembélé gairebé tot han sigut conflictes, abans fins i tot del seu fitxatge, com quan va desaparèixer del mapa a Dortmund -estava literalment il·localitzable- per forçar el seu traspàs. Ja a Barcelona, instal·lat en un luxós xalet de lloguer al barri de la Mercè, ha protagonitzat alguns episodis que no han agradat gens al Camp Nou, com quan va acomiadar un cuiner contractat pel Barça perquè controlés millor la seva alimentació. L’altra, segons explicava el diari As, va ser la contractació d’un osteòpata sense el permís del club, que se’n va assabentar a través d’una entrevista a una revista francesa.

Ara per ara, Dembélé continua tenint les portes obertes del Barça. I també les de França, perquè continua entrant en els plans del seleccionador Didier Deschamps. Ara bé, com va explicar l’entrenador francès, Dembélé necessita madurar com a professional.