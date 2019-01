Caldentey desmunta la il·lusió del Llevant i situa el Barça colíder

Era un partit de sí o sí. Pràcticament cap combinació que no fos una victòria podia satisfer el Barça, que ha acabat derrotant el Llevant per 0-1 gràcies a un gol de Mariona Caldentey. El triomf culer situa les catalanes en primera posició, amb els mateixos punts que l'Atlètic de Madrid, que juga diumenge contra el Logronyo a Las Gaunas. Els tres punts, a més, distancien a sis el Llevant, que amenaçava amb competir-li la plaça Champions a blaugranes i matalasseres.

En aquest context de tensió i nervis s'ha mogut el partit des del principi. La intensitat ha sigut altíssima. També la pressió dels dos equips, que han volgut fer-se amb el comandament del xoc a partir d'unes defenses molt altes i agressives. Cada pèrdua rebia el salt d'una o dues futbolistes, totes conscienciades de la necessitat de no deixar desplegar a l'adversària. Un parell de carreres de Sonia Bermúdez han inquietat lleugerament la zona de Paños, però ha sigut Paralluta qui més ha hagut d'intervenir. La portera romanesa ha fregat un xut de Vicky Losada i l'ha enviat al pal.

Potser ha sigut l'ocasió més clara d'un primer temps entretingut tot i acabar sense gols. A la represa, les energies s'han mantingut ben amunt i el partit s'ha acabat de desbocar. Charlyn Corral ha buscat situacions més profundes però no aconseguia connectar amb cap de les seves companyes. La millor sòcia ha acabat sent Banini, però les seves accions morien abans de trepitjar l'àrea amb opcions de remat. Confiat en la seva sobrietat defensiva i exigit per la voluntat de guanyar després d'una setmana moguda, l'equip blaugrana ha seguit insistint. Un remat d'Alexia Putellas s'ha estavellat a l'escaire i també Aitana Bonmatí ha caçat una pilota a l'àrea, que ha topat en les cames locals. El Barça fregava el gol però no el trobava.

La por a quedar-se sense marcar, com havia passat al duel de la primera volta o al derbi més recent, no s'ha apoderat de les culers, que han acabat celebrant la diana de Mariona Caldentey al minut 65. La balear ha recollit un refús després d'un primer remat de Lieke Martens aturat per Paralluta i ha col·locat el seu llançament a l'únic racó lliure de la porteria.

Alleujat amb l'avantatge, el Barça ha intentat apoderar-se de la possessió per adormir les coses. Al Llevant li han entrat les presses, però tampoc des de la desesperació per empatar s'han resolt les imprecisions a camp contrari. El marcador fins i tot s'hauria pogut ampliar al final, quan Paralluta ha tret amb la punta de la bota un xut de Martens o quan Andressa Alves ha xutat al pal.

Al final, tres punts d'or per al Barça de Lluís Cortés, que ha estrenat el càrrec amb una victòria importantíssima per seguir amb els objectius del club.