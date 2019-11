Les 3 claus del Barça-Celta

Un hat trick de Leo Messi (amb un penal i dos gols de falta) i un últim gol de Busquets resolen la perillosa visita del Celta al Camp Nou (4-1). La victòria situa el Barça com a líder de Primera.

L'experiment Sergi Roberto

El pla del nou Celta d'Òscar Garcia va ser un 5-3-2 que volia pressionar a dalt i complicar la vida al Barça, tenint-lo ofegat al seu propi camp. Li va costar uns minuts al Barça girar el partit cap on volia.

651x366 El Celta surt al Camp Nou amb una idea agressiva i amb esquema 3-5-2 El Celta surt al Camp Nou amb una idea agressiva i amb esquema 3-5-2

Valverde havia apostat per Sergi Roberto de migcentre i el reusenc va jugar 20 minuts molt interessants. Va interpretar bé les sortides i va ser clau per treure l'equip de la cova. Les seves recuperacions van empènyer l'equip endavant i van donar-li el domini. La lesió de Semedo no va permetre allargar la prova.

651x366 Pressió alta i home a home del Celta i posicionament del Barça en dos blocs: 7 per iniciar i 3 per atacar Pressió alta i home a home del Celta i posicionament del Barça en dos blocs: 7 per iniciar i 3 per atacar

651x366 Sergi Roberto ajuda a l'equip a instal·lar-se a camp contrari Sergi Roberto ajuda a l'equip a instal·lar-se a camp contrari

La por de fer una falta

El partit era adequat per a les pujades dels laterals per buscar el dos contra un contra els laterals/carrilers del Celta. I en una d'aquestes incorporacions, Junior va provocar el penal que va aclarir el panorama. Fa pànic tenir braços dins de l'àrea perquè tot és susceptible d'acabar als onze metres. Però res fa més por que aturar algun blaugrana al balcó de l'àrea. Fer una falta a la frontal és obrir la porta al xou de Messi, que va tornar a lluir punteria en els cops davant de barrera. Mala solució per als rivals.

Dembélé per ordenar-se millor

Abans del descans, Valverde ja va enviar a escalfar Dembélé, que va substituir Ansu Fati al segon temps. El canvi podria mirar-se com una maniobra per refrescar l'atac, que estava un pèl encallat. El francès va situar-se a la banda dreta i en les primeres accions ja se la va jugar amb dríbling i xut.

651x366 Dembélé se situa a la dreta de l'atac Dembélé se situa a la dreta de l'atac

Però fa la sensació que el que buscava el Barça era ordenar-se sense pilota, per defensar millor el desplegament del Celta. Arthur se sumava als salts sobre els centrals per dins i els carrilers quedaven més ben controlats.