Leo Messi: "Potser aquesta aturada ens acabarà beneficiant"

Leo Messi ha concedit dues entrevistes als diaris esportius Sport i Mundo Deportivo. El crac argentí explica que desitja "que tornin les competicions", però es mostra prudent. "Sabem que serà estrany tot, sense gent a l'estadi, que és una cosa que alguna vegada havia passat i es va fer molt estrany. I amb el tema de les concentracions la veritat és que no ens agradaria haver d'estar separats de les nostres famílies, i cal veure com queda finalment", ha dit.

Messi sap que "el risc de contagi és a tot arreu". "Quan surts de casa el risc ja hi és, per tant crec que no cal pensar-hi gaire perquè si no no aniríem enlloc. Però també entenem que és imprescindible complir els protocols i extremar les mesures de prevenció al màxim", comenta. El fet de tornar a entrenar-se és "un primer pas", però Messi indica que cal seguir prenent totes les precaucions i assumir que els primers partits els jugaran "a porta tancada".

"Veurem el nivell que tenim quan arrenquem"

Messi diu que l'aturada potser acabarà sent positiva per a l'equip blaugrana: "Potser aquesta aturada ens acabarà beneficiant, però veurem si poden arrencar les competicions i llavors sortirem de dubtes, perquè comprovarem el nivell que tenim o que podem arribar a tenir quan arrenquem". I afegeix que creu que el tècnic, Quique Setién, va malinterpretar les seves paraules quan va dir que feien curt per guanyar la Champions.

"Em sembla que el tècnic va entendre malament el que vaig dir o li van explicar malament el que volia dir. Jo el que vaig dir és que jugant com estàvem jugant els últims partits abans de l'aturada semblava clar que no ens arribava per guanyar la Champions. Mai he dubtat de la plantilla que tenim i no tinc dubte que es pot guanyar tot el que queda, però no jugant com ho estàvem fent. Ara bé, cadascú té la seva opinió i totes són molt respectables. La meva es basa en el fet que tinc la sort de jugar la Champions cada any i sé que no és possible guanyar jugant com jugàvem".

Lautaro: "És un davanter impressionant"

Preguntat pel mercat de fitxatges, Messi parla de Lautaro, un jugador pretès pel Barça. "Lautaro és un davanter impressionant, sobretot perquè jo crec que és un punta molt complet: és fort, regateja bé, té gol, sap protegir la pilota... Però bé, caldrà veure què passa finalment amb ell i amb altres noms que sonen", diu, i afegeix que en aquesta situació "tot serà més estrany, també en el mercat" i que caldrà "encertar per poder millorar" el que hi ha a la plantilla.