“No estem negociant amb el Manchester United per vendre'ls Dembélé”

Sergiño Dest ja parla com a jugador del Barça. El futbolista dels Estats Units ha aterrat al club blaugrana a canvi de 21 milions d’euros més cinc en variables, un import que l'entitat ha acordat pagar a terminis amb l’Ajax -amb qui el club manté bones relacions, sobretot amb el seu director esportiu, l’exblaugrana Marc Overmars-. Les arques del Barça, ja collades per les milionàries operacions dels darrers anys, els alts salaris i castigades per la pandèmia, expliquen, en bona part, perquè el club ha de recórrer a aquest tipus de fórmules financeres per poder incorporar nous jugadors abans del tancament del mercat de fitxatges el pròxim dilluns.

Les prioritats passen per incorporar un central (l’escollit és l'exblaugrana Eric García, a qui li queda un any de contracte al Manchester City) i un davanter que pugui ocupar la posició de ‘9’, on Ronald Koeman voldria incorporar el jugador neerlandès de l’Olympique de Lió Memphis Depay, malgrat que no és un davanter centre pur. Per abordar les dues operacions, però, el Barça necessitaria abans tancar encara més sortides per una qüestió de tresoreria: és necessari alliberar massa salarial. Todibo, Rafinha, Umtiti i, fins i tot, Dembélé són els principals noms pels quals el club podria intentar fer caixa.

Cada operació té les seves particularitats, sent la d’Ousmane Dembélé la que permetria al club cobrar un major traspàs. L’extrem francès, que enceta el seu quart any al Barça després de tres cursos marcats per repetides lesions, està a la retina del Manchester United, tot i que no és la primera prioritat del conjunt anglès, sinó una bala a la recambra si els ‘red devils’ no poden concretar el traspàs de la jove estrella del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. El francès ja va ser a les travesses d’un possible intercanvi amb el Juventus en una operació (que va combinar l'anomenada "enginyeria financera" i la voluntat d’incorporar Pjanic) que finalment es va saldar amb Arthur marxant cap a Torí. Llavors, l’agent del futbolista, Moussa Sissoko va sortir al pas dient que no creia que el seu representat abandonés el Barça, però rebaixant el to respecte del que havia mostrat l’estiu anterior, en què va afirmar que el francès seguiria al “100%” al club.

Aquest cop, qui ha sigut més taxatiu ha sigut el secretari tècnic del Barça, el lleidatà Ramon Planes. “No hi ha cap negociació en curs amb el Manchester United per vendre'ls l’Ousmane. Comptem amb ell i esperem gaudir de totes les seves qualitats i arguments futbolístics, que els té”, ha reblat aquest divendres durant la presentació de Dest. Planes és conscient de les dificultats econòmiques que planteja aquest mercat futbolístic, que l'ha qualificat com el “més complicat” dels darrers anys, però ha negat que perquè hi hagi una nova incorporació el club necessiti abans desprendre's d’algun dels seus futbolistes.

Malgrat la postura oficial del Barça, estratègica de cara a no rebaixar el preu de mercat de Dembélé, el club veuria amb bons ulls rebre una bona oferta (al voltant de 50 milions d'euros o superior) per transferir-lo, ja que encaixaria amb línia econòmica de l'entitat d'alliberar salaris alts i també en aquest cas, poder fer caixa. A això si suma el fet que el francès tampoc parteix ara com una primera espasa en l'atac blaugrana de Koeman, ja que ha vist com li han passat per davant futbolistes com Ansu Fati (en estat de gràcia) o Trincao (més compromès en les tasques defensives).

“Tenim una bona plantilla, ha arribat gent jove i hem competit molt bé aquests dos primers partits. Evidentment hi ha punts que podem reforçar. Estem treballant amb el míster i ho farem fins a l’últim moment. L’equip ha demostrat que està funcionant ofensivament, tot i que sí que és cert que a la posició de central anem una mica més necessitats. El que pugui venir, si pot venir, que ens ajudi de debò. No firmarem ningú només pel fet d'incorporar algú. Hem de ser coherents. En poc temps s’obrirà una nova finestra de mercat”, ha explicat el secretari tècnic.

Todibo, a la rampa de sortida

Una de les pròximes sortides que el Barça podria tancar aviat és la central francès Jean-Clair Todibo, amb bon cartell al futbol europeu degut a la seva joventut (20 anys) i projecció. El Barça espera fer caixa amb el seu traspàs, que podria moure's en una forquilla d'entre 10 i 15 milions d'euros. "Està en diferents opcions del mercat europeu. Té molt potencial i té més d’un (i de dos) pretendents que estan molt interessats en ell. El jugador també ha manifestat que vol tenir més minuts i la millor sortida sembla acceptar alguna de les propostes que li permetin seguir creixent com a futbolista tenint més minuts dels que podria tenir aquí", ha explicat Planes.

Que segueix enquistat al Barça és Samuel Umtiti, per qui no arriben gaires ofertes a causa de la seva alta fitxa (té contracte amb el Barça fins al 2023) i el seu dubtós estat de forma i rendiment els darrers cursos. El futbolista, per la seva part, està còmode a Barcelona i no tindria cap inconvenient en quedar-se. "Estem buscant la millor solució per al jugador i per al club. El club està al seu costat. Nosaltres tenim molt respecte per ell i la seva trajectòria. Estem buscant la millor decisió conjunta en un mercat molt complicat", ha afirmat el secretari tècnic sobre un futbolista que no compta per a Ronald Koeman.

Dest, "el perfil de fitxatge a seguir"

Endarrere queden les paraules del president Josep Maria Bartomeu quan, després de la desfeta de Lisboa, va ubicar Nélson Semedo com a "intransferible", per acabar-lo venent al Wolwerhampton de la Premier League a canvi de 30 milions d'euros més 10 en variables. Al seu lloc ha arribat Sergiño Dest, un futbolista de 19 anys que no deixa d'exhibir un tímid però transparent somriure des que ha aterrat a Barcelona. "Dani Alves és el meu model a seguir. M’hi vull assemblar", ha dit en la seva primera compareixença com a blaugrana. Aquest divendres coneixerà Messi: "És al·lucinant poder jugar al seu costat. Estic molt emocionat". Dest també ha repartit elogis cap a Sergi Roberto i els que seran els seus nous companys: "És molt bon jugador. Espero aprendre molt d'ell. De fet, espero aprendre molt de tots aquests grans jugadors que hi ha al Barça".

Per la seva part, Ramon Planes s'ha congratulat per haver pogut tancar aquesta operació. “Dest és un molt bon jugador que ve a completar la plantilla en una posició que volíem reforçar, com és la del lateral dret. Hem estat lluitant amb equips molt importants [com el Bayern de Munic] per fitxar-lo i li vull agrair que ens hagi escollit. És un futbolista replet de futur, criat a l’escola de l’Ajax, amb vocació ofensiva i que no dubtem que, per haver-se format en un planter amb un ADN molt similar al nostre, no tardarà a adaptar-se. Encarna el tipus de fitxatges que volem fer".