L'era que serà recordada per no haver guanyat més amb Messi

Mentre el president del Roma James Pallotta es llançava, al pur estil Joan Gaspart, a una font a Piazza del Popolo, Andrés Iniesta s’aguantava les llàgrimes. Deia Valverde que després de derrotes com aquesta de Roma, els anàlisis es fan des de l’exageració i l’extrem, però el partit de l’Olímpic va ser així, exagerat i extrem. El Barça, que ha regnat durant bona part de la temporada, no era un Rei que anès despullat. Però portava poca roba. Una capa amb la firma de Messi i els resultats per protegir la nuesa d’un projecte que va néixer improvisant la marxa de Neymar i ha anat superant proves fins que el Roma va estirar de la capa deixant el Barça nu al mig d’un estadi.

Serà una derrota que porti conseqüències? Hauria de ser així, però analitzant bé quines. Valverde no va encertar en la lectura del partit de la mateixa manera que els jugadors no van oferir una bona imatge, en una temporada en què la direcció esportiva va fitxar com va poder Dembélé abans que Coutinho. I en què va arribar al gener un central que no juga. Les culpes van repartides i Valverde, amb el seu seny, de ben segur aprendrà d’aquesta derrota per seguir creixent. La desfeta romana no pot amagar la bona gestió d’un tècnic que va arribar a un club histèric, llavors, entre el cas Neymar i una possible acció de responsabilitat, i que ha aconseguit que el Barça camini cap al doblet. Però a la Champions cal més. I Valverde mereix un estiu per treballar amb calma per demostrar la seva vàlua. Aquesta temporada el Barça, més que proposar, ha superat paranys.

I aquesta és la clau. El problema no és Valverde. El problema és haver-te convertit els darrers anys en un dels clubs que més diners ha gastat en la història del futbol per incorporar jugadors que no marquen diferències. Sense poder donar un embolcall a Messi com cal. Des de Ter Stegen i Suárez, tants sols Umtiti ha sumat de veritat. I la gran novetat ha acabat per ser Sergi Roberto, un noi de la casa, convertit en una metàfora d'una via explotada: cuidar el talent.

La trompada de Roma, però, obliga a encertar per fi en els fitxatges, després de tants anys amb jugadors que no aporten solucions els dies importants. El més dolorós de Roma va ser veure el Barça perdre sense la pilota, com un equip petit, espantat, tancat, mossegat. Sense reaccionar, entregat de forma masoquista als cops d’un equip rival endimoniat.

Valverde haurà de fer fort l’equip al voltant de la pilota, d’una idea. Sense una idea, sense un estil, ben poca cosa ets. De nou, acabarà una temporada i el Barça de Messi no haurà guanyat la Champions. I caldrà demanar responsabilitats quan en l’era Messi, s’ha passat de guanyar Champions, a perdre als quarts de final. I més, gastant tant en fixatges que els dies clau no competeixen com cal. O directament, no hi són. Als despatxos hi ha més responsabilitat que a la banqueta.