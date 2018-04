El pitjor Barça crema a l’infern de Roma

La vida dona voltes i el mateix Barça que fa protagonitzar una gesta contra el PSG fa un any, va caure eliminat contra tot pronòstic a la Champions en deixar-se aixecar un 4-1 a l’Olímpic de Roma. Un resultat tant il·lògic con just, ja que l’equip romà en tot moment va creure en el miracle, contra un Barça que sense joc, va convertir-se en una joguina. Sense pilota, el Barça es va anar fent petit, passant en poques hores de fer el paper d’heroi orgullós, a aquell de víctima sacrificada. Una actuació horrible, sense excuses, d’un equip que ja no podrà aspirar al triplet. I ben just és que qui juga un partit així, miri la final de la Champions per la televisió.

El pitjor Barça va deixar de ser el Barça. Va buscar el joc vertical, va plantejar el partit pensant en com reaccionar al joc rival, i no pas en proposar. I va ser colpejat un i altre cop per un Roma a qui no li quedava cap altre opció que jugar com si fos la darrera nit abans de l’apocalipsi. Donar-ho tot, portar el partit al terreny de l’excés, de la manca de lògica. Si el Barça el va voler jugar amb seny i cap fred, planificant-ho, tot, raonant, el Roma cridava. I els deixebles d’Eusebio di Francesco van donar raons per creure als seus aficionats quan als sis minuts Dzeko, incansable i difícil de defensar, tant alt, tant fort, va descarregar una pilota, va esmunyir-se de Piqué i va capturar, superant Alba, una passada llarga r batre Ter Stegen. Tot just sis minuts i els italians ja tenien el primer. Tot just sis minuts i Valverde tenia una mica més de canes, patint, en veure com el partit es convertia en un intercanvi de cops en que malgrat trobar espais, el Barça no aconseguia tornar el cop. El que havia de ser un passeig, una escapada romàntica a Roma, va convertir-se en un infern per un Barça superat que de sobte, es va trobar al mig de l’arena, llest per ser menjat pels lleons.

Valverde, que no havia fet cap canvi respecte a l’equip titular del partit d’anada, confiant en Semedo i mantenint Sergi Roberto per davant, demanava calma als seus homes. Però no és fàcil pensar clar, quan al teu voltant tot crema, tothom et crida i et mosseguen els turmells. Els romans, amb tres centrals, laterals llargs i dos puntes, aconseguien arribar més a la porteria de Marc-André Ter Stegen. Cada possessió blaugrana era un intent per abaixaar el ritme. Cada atac italià era tant esbojarrat com un film de Fellini, amb crits, abraçades, faltes i una perillosa sensació de perill. De Rossi i Rakitic s’esbatussaven, Piqué i Umtiti intentaven prendre les mides de Dzeko i Semedo demostrava el seu creixement malgrat la difícil tasca de vigilar Kolarov, patint molt, especialment quan tocava treure la pilota. Però va ser l’altre lateral, Florenzi, qui li va posar al jove Schick primer, i a Dzeko, després, unes centrades que per centímetres, no va ser el segon gol local. El Barça poc a poc es deixava contagiar pels nervis, caient al parany d’una rival sense mesura, dur en les faltes, exagerats a l’hora de protestar a un col·legiat francès intimidat cada cop que De Rossi i companyia, a pam del seu nas, discutien amb ell tal com es discuteix un accident de tràfic a qualsevol carrer romà.

Era un Barça sense joc, poc unit, incapaç de defensar bé just en una temporada en que les estadístiques defensives eren bones. Un nou partit sense guanyar fora de casa a Europa, amb una preocupant imatge d’un equip on el mig del camp es va esquerdar malgrat jugar amb quatre homes. I on Piqué va perdre el seu duel personal amb Dzeko.

Malgrat dues faltes a la frontal que Messi no va poder aprofitar, el Barça no arribava. I es sentia tou darrera. L’equip de Valverde, capacitat per dibuixar els escenaris del partit, acabava jugant al joc de la Roma, on els homes de Di Francesco eren millors. Si el partit havia de ser una baralla de barri, el Barça tenia les de perdre. Enlloc de sentenciar, l’equip de Valverde sobrevivia, sense la pilota, sense possessió, sense grapa. Ni lluitava amb la mateixa voracitat que una Roma valenta en no tenir res a perdre, ni contrarestava amb idees i joc coral l’èpica giallorossa. L’equip romà, bàsicament, va ser millor en tot moment ja que tenia un pla i l’executava. El Barça en canvi, no sabia donar la sensació de tenir un pla, més enllà de superar la pressió alta romana amb pilotes directes a Suárez. I quan la pilota vola pel cel, allunyada de la gespa, obligant a Iniesta i Busquets a alçar la vista, el Barça deixa de ser el Barça.

L’equip blaugrana, que havia jugat amb foc, va sortir amb les idees més clares: pressió més alta, intentant lluitar els duels aeris i buscar espais. I sense que fos la millor actuació d’un Barça desorientat, el partit es va anar refredant. El ritme va anar baixant. La calma semblava arribar. Però era un miratge. De nou un passada vertical, llarga, cap a Dzeko va fer tremolar un Barça tou. Piqué, incapaç de controlar el bosnià, li va fer un penal clar que De Rossi va transformar, en una jugada en que el central barceloní es va lliurar de no veure la vermella. Com també va lliurar-se Fazio poc després, aturant a Suárez amb una falta clara quan ja estava amonestat.

Amb les cames cansades, el Roma seguia picant a la porta d’un Barça sense resposta. Di Francesco va apostar pel jove turc Ünder i Messi va posar a prova a Alisson, aprofitant els espais que mica en mica deixava una Roma sense esma i sense temps. Però quan més calia tenir la pilota per protegir-se, Valverde va treure Iniesta, i quan André Gomes encara no havia ni tocat la pilota, el Roma va fer el tercer amb una rematada de cap de Manolas, aprofitant la manca d’intensitat de Semedo. Amb tot just 10 minuts per buscar la salvació, Valverde va donar minuts a Dembelé i Alcacer, però el partit ja s’havia convertit en una lenta agonia per un Barça que va trepitjar el seu llibre d’estil, va renunciar a la seva identitat i va perdre la pilota. I el Roma no va desaprofitar-ho per eliminar un Barça que va esguerrar el que havia de ser una gran temporada