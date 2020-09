L’esquema que dibuixa una segona oportunitat

La golejada del Barça en el primer acte de la Lliga es resumeix en la irreverència d’Ansu Fati i normalitzar que Leo Messi segueix sent Messi. El paquet de píndoles secundàries rematen el relat d’un bon partit col·lectiu que intenta demostrar que aquesta no ha de ser una temporada de transició. Coutinho és l’asterisc principal, pel pes numèric i per sensacions. El brasiler apunta a recuperar la seva essència en l’esquema del doble pivot de Ronald Koeman que l’allibera de l’obligació de construir joc en la zona del mig del camp i pot prendre decisions en els metres finals. L’absència d’una referència ofensiva clara com Luis Suárez dibuixa l’escenari tipus. La seva primera aventura al Camp Nou va deixar clar que l’ex del Liverpool no marca diferències enganxat a la línia de banda i de fals interior, forçant-se a inventar un ADN de La Masia que no té. L’aposta de l’entrenador és la seva particular segona oportunitat que dona continuïtat a l’anècdota d’haver guanyat la Lliga de Campions en l’any de la seva cessió. El club necessita que el canvi de formació promocioni el migcampista. És una alternativa casolana per compensar la manca de fitxatges. De moment funciona. El futbol sovint es limita a vendre il·lusió. “Encara ens queda una mica, però les sensacions són bones. Que hi hagi més fitxatges o no, no és una cosa de l’equip. Nosaltres estem contents amb els companys i si arriba algun jugador més, serà benvingut”, comentava Sergio Busquets.

L’assitència i el túnel

Coutinho va ser un dels millors jugadors del debut domèstic. Eleva l’esbós dels últims amistosos. Ahir va sentir-se important deixant empremta en el segon gol d’Ansu Fati liderant una acció de contraatac: conducció, aixecar el cap, fixar la defensa i signar un canvi de joc per deixar sol el davanter de la selecció espanyola. Equació de gran futbolista, que no és poc. Va fer un total de 44 passades, un total de 62 tocs i 92% d’efectivitat en el moment de connectar amb els companys. La seqüència de fer-li un túnel a l’àrbitre Cuadra Fernández per evitar corregir la seva trajectòria en velocitat és la radiografia infantil del canvi de dinàmica. Dels xiulets de fa poc més d’un any i la postura unànime de l’ecosistema Barça de desfer-se de Coutinho a entendre que és necessari.