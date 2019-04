L’esquena de Shaw maleeix Suárez

Abans de la desconnexió del Barça al primer temps, superat en molts moments per l’empenta d’un Manchester United conscient que miracles com la remuntada de París només passen un cop i que cal ser fort a casa, Luis Suárez va celebrar amb fúria el que acabaria sent l’únic gol del partit. El davanter uruguaià va pescar, voraç, una centrada del seu amic Leo Messi al segon pal i va rematar amb totes les ganes a porteria amb el cap per marcar un gol que no acabaria sent seu.

La celebració de Suárez després de veure com la pilota entrava només va ser interrompuda per la revisió de la jugada pel VAR, una eina tan eficient com generadora d’intriga. Després d’uns instants de dubte, en què l’afició del United esperava nerviosa el desenllaç després d’haver fet callar els seguidors blaugranes eufòrics amb el gol, el VAR el va validar. Però la UEFA va privar Suárez de comptar com a propi un gol a domicili a la Lliga de Campions després de més de 1.300 dies de sequera. La màxima entitat del futbol europeu va considerar que la diana era en pròpia porteria de Luke Shaw. Més concretament, de la seva esquena.

La malastrugança del 9 blaugrana lluny de casa a Europa continua. No deu ser fàcil ser Luis Suárez, un futbolista tan qüestionat per les seves llargues ratxes sense marcar com avalat per anotar gols que poden valer una Lliga, com el que va marcar dissabte passat contra l’Atlètic de Madrid al Camp Nou. L’uruguaià acostuma a començar les temporades generant dubtes, erràtic de cara a porteria i passant per moments en què la seva lentitud, sumada als seus 32 anys, convida a reobrir el debat recurrent sobre la necessitat de fitxar un punta substitut. Però, de la mateixa manera, acaba els cursos endollat, sobretot a la Lliga, sempre fent d’escuder d’un Messi que gairebé mai falla en la seva cita amb l’excel·lència. A Europa, però, l’uruguaià continua barallat amb el gol quan l’himne de la Champions sona lluny de Barcelona.

Luis Suárez va tenir a tocar a Old Trafford l’ocasió de trencar aquesta mala ratxa que el persegueix, un malefici difícil d’explicar. Contra el Manchester United només l’esquena de Shaw li va prendre un gol que el davanter uruguaià ja feia seu. Acostumat a ballar sempre amb centrals contundents, sovint més alts i expeditius que ell, el 9 blaugrana no marca a domicili a la Lliga de Campions des del 16 de setembre del 2015 a l’Olímpic de Roma, contra el Roma, en un partit de la lligueta de grups que va acabar 1-1.

Des de llavors Luis Suárez ha sigut incapaç de marcar lluny del Camp Nou davant quinze equips als quals s’ha enfrontat. El BATE Boríssov, l’Arsenal, l’Atlètic de Madrid, el Borussia Mönchengladbach, el Manchester City, el PSG, el Juventus, l’Sporting Club, l’Olympiacos, el Chelsea, el Roma, el Tottenham, l’Inter de Milà, l’Olympique de Lió i el Manchester United formen la particular llista negra del 9 del Barça.

Ahir, en un partit gris del conjunt d’Ernesto Valverde, Suárez va tenir un parell més d’ocasions per trencar el malefici que el persegueix. A les acaballes de la primera part va rematar molt desviat des la frontal de l’àrea, en una acció en què va xutar de primeres. Ja al segon temps, malgrat la poca producció ofensiva, l’uruguaià va enviar un xut al lateral de la xarxa. “Marcar un gol aviat a domicili en una eliminatòria de la Champions i acabar deixant la porteria a zero et dona molta tranquil·litat”, va valorar després del partit Gerard Piqué, que a la prèvia havia recordat les virtuts de compartir equip amb Suárez, l’autor de l’única rematada que va acabar al fons de la xarxa -gràcies a l’esquena de Shaw- i que suposa un valuós botí per al Barça.