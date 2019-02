Una exhibició de Messi fa renéixer el Barça al Pizjuán (2-4)

L’idil·li que viu Messi davant el Sevilla podria omplir les pàgines d’una novel·la. L’astre argentí, amb tres gols (dos d’ells dignes de guardar a l’hemeroteca), ha fet reaccionar un Barça que ha anat dues vegades per darrere al marcador per acabar guanyant al Sánchez Pizjuán (2-4). Suárez, ja en l'afegit, ha segellat el triomf amb delicadesa i trenca la seva mala ratxa sense fer gol. En un dels estadis més complicats de Primera, un Barça de dues cares, que ha millorat substancialment a la segona part (Valverde ha introduït dos canvis al descans), marxa amb els tres punts abans de visitar el Santiago Bernábeu. Messi acumula 36 gols en 37 enfrontaments contra el conjunt andalús, la seva víctima preferida.

Si alguna cosa distingeix Pablo Machín és la seva fe en el sistema de tres centrals. Amb aquest esquema, que va practicar com a jugador al Numància a les ordres de Miguel Ángel Lotina, el tècnic sorià va revolucionar el Girona el 2014 i l’ha dut, cinc anys després, a dirigir el Sevilla. Aquest dissabte, però, ha fet saltar la sorpresa fent mutar el seu sistema a un dibuix similar a un 4-2-3-1, deixant el davanter portuguès André Silva a la banqueta i apostant per un únic punta, el francès Ben Yedder. Aquestes variacions, però, tenien unes instruccions clares i innegociables: Jesús Navas estava molt pendent de les pujades de Jordi Alba; Mercado de Coutinho i Promes, de les pujades de Semedo. Una sacsejada (sense renunciar a les vigilàncies) per reanimar el conjunt andalús a la Lliga, on acumulava tres partits seguits sense guanyar abans de rebre el Barça.

651x366 Jesús Navas, autor del primer gol del partit / RAÚL CARO / EFE Jesús Navas, autor del primer gol del partit / RAÚL CARO / EFE

Els matisos en l’esquema de Machín gairebé ha recollit els seus fruits tot just començar quan Promes ha fet lluir Ter Stegen, malgrat que l’ocasió ha estat anul·lada per fora de joc. Un ensurt per avisar Piqué i Umtiti, la parella de centrals titulars d’aquesta tarda. El francès s’ha tornat a sentir futbolista cinc mesos després, mentre que l’exsevillista Lenglet s’ha assegut a la banqueta. Si Valverde tenia dubtes amb alinear Umtiti d’inici per la seva falta de ritme, també ha influït en la seva decisió que Lenglet hagi passat mala nit a causa d’un virus, segons ha explicat RAC1. No era un partit fàcil per tornar a competir per a Umtiti, perquè el Sevilla, malgrat necessitar uns minuts per ajustar els matisos al sistema en tasques defensives, ha sabut explotar les seves millors armes: la velocitat de Navas i Promes a les bandes i l’ofici i les solucions que oferia Ben Yedder al contraatac.

Així ha nascut el primer gol del partit, obra de Navas, quan el duel començava a embogir amb transicions ràpides a banda i banda. Amb aquest context li han pispat una pilota a Messi a la frontal i, amb el Barça descol·locat, Ben Yedder ha dirigit amb la velocitat d’una gasela i la precisió d’un cirurgià un contraatac que ha finalitzat Navas amb un xut precís i creuat, davant un mal replegament de bona part dels jugadors blaugranes que els ha costat l’escridassada de Piqué. Sense temps per acabar d’assaborir el gol, però, el Sevilla ha patit la seva pitjor bèstia negra només tres minuts després d’haver obert la llauna: Messi ha engaltat una volea extraordinària al cor de l’àrea per empatar el partit i firmar el seu gol número 34 en 37 enfrontaments contra el Sevilla. Messi ha convertit en autèntica dinamita una centrada precisa des de l’esquerra d’Ivan Rakitic, interior a la banda esquerra, mentre que Arturo Vidal ocupava la dreta, fent més nosa que servei.

651x366 Messi celebra el primer gol / JORGE GUERRERO / AFP Messi celebra el primer gol / JORGE GUERRERO / AFP

L’empat no ha canviat el guió del partit: poc control i presses per arribar a l’àrea rival. Un context en què el Sevilla s’ha desenvolupat millor que el Barça, esperonat per un Sánchez Pizjúan que no s’ha cansat d’animar. Cada cop que els andalusos arribaven a la línia de fons, trobaven un rematador massa lliure dins de l’àrea del Barça. Així ha arribat el 2-1 a les portes del descans: Sarabia ha recollit una passada filtrada a la línia de fons de la banda dreta, ha fet una assistència enrere al cor de l’àrea i Mercado (el lateral dret), tot sol, ha rematat a plaer al fons de la xarxa. Umtiti, que no ha vist que Piqué havia fet un pas endavant, ha tallat qualsevol opció que la jugada quedés invalidada per fora de joc.

Sacsejada de Valverde al descans

Davant del panorama dantesc de la primera part, en què només es pot salvar el golàs de Messi, Valverde ha fet dos canvis al descans: Sergi Roberto per Semedo i Arturo Vidal per Dembélé. Amb aquests canvis, Messi ha baixat més a recollir pilotes al centre del camp, mentre que Dembélé obria el camp per la banda dreta, Coutinho actuava per l’esquerra i Suárez passava a ser davanter centre. Machín tampoc ha trigat a ajustar el seu sistema: el Mudo Vázquez, un migcampista, ha entrat pel defensor Mercado, que ha marxat amb molèsties. Poc després Machín també ha hagut de substituir el lateral esquerre Wöbber per lesió, ubicant Amadou, un migcampista de tall defensiu, de central.

El Barça ha millorat a la represa pel que fa a recuperar un punt de pausa i de control de la pilota, davant un Sevilla que, amb el marcador a favor, ha optat per dedicar-se a viure ben replegat i esperar el moment per sortir al contraatac. La millora blaugrana, però, no es traduïa amb ocasions i tot semblava fiat a un moment d’inspiració de Messi, amb Suárez (que no passa pel seu millor moment) ben vigilat, i amb Coutinho fent-se un fart de perdre pilotes. D’una passada de Messi, ha nascut una oportunitat de Suárez, que ha caigut dins de l’àrea després d’una topada amb Kjaer, però Mateu Lahoz no ha vist penal i el VAR ha considerat que l’ocasió no era prou manifesta per intervenir i corregir la interpretació errònia de Lahoz.

"Avui hem tornat a ser nosaltres, hem millorat i quan les coses surten, els gols venen sols", ha dit Leo Messi després del partit

El penal no xiulat ben aviat ha quedat oblidat quan el porter Vaclik ha fet una mala passada en la sortida de pilota, Rakitic l’ha recuperat, l’ha passat a Dembélé, que amb intel·ligència i fredor germànica l’ha cedit a la frontal per Messi, i l’argentí, amb un subtil control orientat i un gran xut amb la dreta ha empatat novament el partit. L’empat ha acabat d’activar un Messi que s’ha carregat el seu equip a l’esquena i ha seguit buscant la porteria rival amb fúria. Després del gol, Valverde ha fet un nou ajustament: Dembélé ha passat a jugar a la banda esquerra i Coutinho ha retardat la seva posició al mig del camp, fins que Aleñá l’ha substituït.

Messi ha continuat fent des de les seves, ara des de la banda dreta, ara des de la frontal, fins que ha trobat el premi del tercer gol. Ha recollit amb picardia un xut d'Aleñá des de la frontal per superar Vaklic amb una rematada suau, picadeta, i donar els tres punts a un Barça que ha acabat el partit defensant-se davant l'orgull andalús fins que Suárez, amb delicadesa, ha fet el quart.