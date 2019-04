"El futur del Barça depèn de La Masia"

Pocs mesos després d'haver-se presentat en societat, el Senyor Ramon ha fet el seu primer debat públic sobre el Barça. La Masia, el model de formació, la importància que té per a l'entitat esportiva del club i per al seu sosteniment econòmic, ha sigut el tema escollit pel 'think-tank' blaugrana. Un acte que s'ha convertit en una defensa a ultrança del que, pels membres d'aquest espai de debat, és un dels "pals de paller" del Barça.

"La Masia és important per al sosteniment econòmic del club. Els números ho demostren. Així s'evitarà haver de vendre el club a capitals estrangers, com ha passat en uns altres llocs", deia Roger Canals, un dels membres del Senyor Ramon, que ha intervingut al començament de l'acte. Una presentació que s'ha convertit en una espècie d'editorial d'aquest 'think tank' sobre com veuen l'escola de formació blaugrana. "Els èxits dels últims 10 anys s'han basat en la gent de la casa, i els del futur depenen del que fem amb La Masia", afegia Jordi Rocafort. I Teres Vallverdú, fent un símil gastronòmic, destacava que La Masia "ha de ser el km 0 del Barça", i que és "important pel vincle emocional que genera als jugadors".

Un centenar de persones s'han reunit a la Sala B de Luz de Gas, que ha canviat la música pel futbol. A banda dels membres del Senyor Ramon i nombrosos aficionats blaugranes, no hi han faltat noms destacats com Xavier Vilajoana, directiu responsable del futbol formatiu, que ha donat la seva opinió sobre La Masia en un cara a cara amb el periodista Frederic Porta.

Debat entre Vilajoana i Porta

Partint del fet que el futur econòmic del club depèn en bona part de la collita de futbolistes que surtin de La Masia, Vilajoana ha assegurat que era "el pal de paller" del Barça. Però en la seva intervenció el directiu ha tret ferro al que els últims anys s'ha anomenat "fuga de talent", i ha relativitzat que alguns joves futbolistes decideixin fer les maletes abans d'arribar al primer equip. "La generació actual, dels Xavi i Iniesta, ha sigut tan bona que molts futbolistes han preferit no jugar-se-la i anar a l'estranger, a altres clubs on també es guanyaran la vida, per disfrutar del futbol". Vilajoana, que ha recordat que per triomfar al primer equip calen "molts factors" i que, per tant, no es pot carregar la responsabilitat als gestors de l'entitat, ha defensat el model mixt, amb gent de la casa i reforços puntuals. "Els jugadors de 18 anys no poden ser fons d'armari, han de jugar, han de tenir minuts per créixer".

651x366 Debat entre Xavier Vilajoana i Frederic Porta / MANOLO GARCIA Debat entre Xavier Vilajoana i Frederic Porta / MANOLO GARCIA

Porta, que ha discrepat sobre la política de fitxatges del club dels últims anys –"no s'han de fitxar Dignes, sinó apostar per Mirandas", ha dit emfasitzant que només cal fitxar grans estrelles–, ha lloat la feina de La Masia destacant que una seixantena de jugadors sortits del planter blaugrana triomfen ara mateix en clubs de l'elit europea. El periodista, això sí, ha comentat la indefensió del Barça quan els joves prefereixen anar-se'n a altres clubs en comptes de quedar-se. I, en aquest sentit, ha demanat rigor sobre la seva actuació lluny del club: "No pot ser que s'obri un debat sobre Deulofeu pel fet que ha marcat dos gols amb el Watford sortint de suplent".

Abans Lluís Anaya, pare d'un futbolista que juga al planter blaugrana, i Susana Regüela, responsable de formació del CAR de Sant Cugat, han mantingut un debat sobre la pressió, el paper de les famílies, el conflicte amb els representants i l'educació dels joves que aspiren a ser grans estrelles de l'esport.