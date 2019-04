El cop de gràcia a la Lliga passa pel Camp Nou

Malgrat que l’únic que acaba delimitant qui es proclama campió de Lliga són les matemàtiques, aquest vespre el Barça i l’Atlètic de Madrid s’enfronten al Camp Nou (20.45 h, Movistar Partidazo) en un duel clau per a l’esdevenir del campionat. L’equació és clara: si els d’Ernesto Valverde s’imposen, seran líders amb un coixí d’11 punts a falta de set jornades; en canvi, si guanya el conjunt del Cholo Simeone, el marge seria només de 5 punts, un coixí encara sòlid però que alimentària els dubtes i donaria ales als matalassers. L’empat ho deixaria tot tal com està (diferència de 8 punts), però amb una jornada menys per al final, un context que afavoreix molt més el Barça. En resum: un partit que pot servir per deixar la Lliga vista per a sentència o sacsejar-la.

En la roda de premsa prèvia al duel, Valverde no va amagar el caràcter clau del partit, per molt que va defugir el terme decisiu. “Si guanyem aconseguirem una distància molt important, però no definitiva, perquè no seria una diferència matemàtica que ens donés el títol. Aquí molta gent sembla que dona la Lliga per guanyada al gener i després pots tenir ensurts...”, va avisar el tècnic, qui sap si espantant els fantasmes de la temporada 2015-2016, en què el final de Lliga va ser més ajustat del que es podia preveure, quan, a nou jornades per al final, el Barça va encadenar una ratxa d’un empat i tres derrotes que el va obligar a remar per conquistar el títol. Aquella mala dinàmica de quatre partits va començar, precisament, amb un empat (2-2) a Vila-real, on el Barça del trident es va deixar empatar un 0-2 a favor. El següent botxí va ser un Reial Madrid que es va imposar 1-2 al Camp Nou.

Onze visites del Cholo sense premi

Ara, tres temporades després, qui rep el Barça també després de la visita a Vila-real i també amb la Lliga en joc és un Atlètic sabedor que només els val la victòria. “La realitat diu que l’única possibilitat que ens acosta a lluitar pel títol passa per guanyar”, va admetre ahir Simeone. Al Camp Nou, el tècnic matalasser tindrà el repte personal de guanyar per primer cop a l’estadi blaugrana en onze visites. “Que no hi hàgim guanyat mai em fa ser optimista”, va afirmar l’argentí volent girar la truita.

Per a aquest partit, Simeone ha recuperat Diego Costa i Álvaro Morata, que ahir ja es van entrenar amb normalitat. Un dels dos serà l’acompanyant en la davantera d’Antoine Griezmann, que torna al Camp Nou per primer cop gairebé un any després d’anunciar en un documental produït per la productora Kosmos de Gerard Piqué la seva decisió de seguir a l’Atlètic. La clàusula de l’atacant francès passarà de 200 a 120 milions a partir de l’1 de juliol i torna a estar en l’òrbita blaugrana. La seva qualitat i el fet que no necessiti adaptar-se a la Lliga juguen a favor seu, mentre que com va gestionar la seva decisió de seguir a l’Atlètic el curs passat i el fet de donar carbasses al club blaugrana quan tot semblava fet pesen en la part contrària de la balança. Josep Maria Bartomeu, que ahir va afirmar en una entrevista a ESPN que el que va passar “ja és aigua passada”, tindrà l’última paraula.

Avui les grades del Camp Nou emetran el seu veredicte, malgrat que Valverde hagi demanat a l’afició que se centri en animar el seu equip més que en xiular un jugador del rival. Malgrat el morbo del cas Griezmann, la Lliga està en joc. Per això s’espera que Valverde tregui el seu millor onze. “La millor manera de preparar el partit contra el Manchester United és guanyant a l’Atlètic”, va sentenciar el tècnic.