Els jugadors del Barça comencen a fer-se els tests del coronavirus

Els jugadors del Barça han començat a fer-se aquest dimecres els tests del coronavirus. Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Clément Lenglet, Ivan Rakitic i Leo Messi han sigut els primers en passar per la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Els futbolistes s'han estat uns 20 minuts a les instal·lacions del club blaugrana, el temps necessari per fer les proves i marxar esglaonadament.

L'Espanyol té previst iniciar les proves aquest dijous. Els primers futbolistes professionals es van fer els tests dimarts. Els que es van posar en marxa més aviat van ser els clubs valencians: si dissabte el València ja va fer proves físiques individuals al seus jugadors per saber com estan i intentar evitar lesions, dimarts el Llevant va ser el primer equip a fer tests del covid-19. Seguint un horari per no trobar-se amb els seus companys, els futbolistes de l’equip granota van ser citats a l’estadi Ciutat de València per fer-se les proves.