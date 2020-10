La jutge del Barçagate troba indicis de delicte i decideix prorrogar la investigació

La jutge d'instrucció del jutjat número 13 de Barcelona ha prorrogat el secret de la investigació del cas Barçagate per haver trobat indicis de delicte en la contractació per part del Barça de diverses empreses per monitoritzar les xarxes socials, segons publica La Vanguardia. La jutge justifica la continuació del secret durant un mes més per "evitar perjudicar les possibles línies d'investigació que se'n derivin per a la comprovació dels fets presumptament delictius". Per a la jutge, la investigació s’ha de mantenir en secret per evitar "qualsevol risc de desaparició de proves essencials", veient que encara falta documentació per entregar.

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, insisteix que no va encarregar difamar ningú a les xarxes i que no hi va haver corrupció en la contractació d'I3 Ventures, filial de Nicestream, conglomerat del qual desconeixia feines de desprestigi a l'Equador, Mèxic i l'Argentina i campanyes contra l'independentisme català. Segons el president, queda clar amb l'auditoria que "no hi ha corrupció, senzillament una empresa contractada per fer seguiment a les xarxes socials". "Ni difamar ni preus que no eren. Tot això queda desmentit amb l'auditoria de PwC. El que sí que hi ha hagut és alguna irregularitat", va dir.