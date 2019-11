La lesió de Semedo deixa Valverde sense laterals

Segueixen els problemes amb les lesions al Barça. El darrer en caure va ser el portuguès Nelson Semedo, que pateix una lesió muscular al soli de la cama esquerra. El lateral va notar molèsties ja durant la primera part del partit contra el Celta i Sergio Busquets el va substituir just quan Messi estava llest per xutar el penal del primer gol del partit.

Les proves realitzades al jugador han confirmat que pateix una lesió muscular al soli de la cama esquerra i el temps aproximat de baixa és de 5 setmanes. Semedo és el dotzè jugador del Barça que es lesiona aquesta temporada. Valverde, de fet, ha vist com li arriba un comunicat mèdic en 17 ocasions, doncs alguns futbolistes s’han lesionat més d’un cop.

Sergi Roberto, sancionat

Semedo no podrà jugar els propers partits amb la selecció portuguesa i tampoc arribarà al proper partit de Lliga, contra el Leganés, duel que tampoc podrà jugar Sergi Roberto, ja que el reusenc va veure la cinquena targeta groga. Roberto va començar el partit al mig del camp, formant equip amb Frenkie De Jong i Arthur Melo, però la lesió de Semedo el va enviar de nou al lateral. Amb Jordi Alba també lesionat, a Valverde li queden dos laterals com a possibles titulars contra el Leganés: el senegalès Wague i un Junior Firpo que va ser titular al Camp Nou i va participar en la jugada del primer gol, ja que va forçar el penal. Valverde de fet, ha confirmat a la roda de premsa posterior al partit contra el Celt que "Jordi Alba es perdrà uns quants partits".

Sergi Roberto, que jugava per primer cop després de ser pare, es va mostrar satisfet pel resultat en un partit on va jugar en dues posicions. “Ja m’hi he acostumat, puc jugar a les dues posicions. Sap greu que toqui fer-ho per una lesió d’un company”, va explicar el reusenc, que va admetre que “guanyar era important per poder oblidar els resultats dels darrers dies. Ara tindrem uns dies de calma”.