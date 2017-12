Un maldecap anomenat Javier Mascherano

“Ja he parlat amb Mascherano, entenc perfectament que vulgui jugar més. És el seu últim any i vol acabar-lo jugant, no assegut a la banqueta, per més que sigui la banqueta del Barça”, deia Leo Messi aquesta setmana a l’Argentina. “Si se’n va, el club estarà preparat”, diuen al Barça, on s’intenta trobar la millor solució després que Mascherano admetés que volia anar-se’n al gener. “Fa temps que vaig parlar amb el club, és una realitat que he perdut el protagonisme de temporades anteriors, però intentarem trobar una solució beneficiosa per a les dues parts”, va explicar el defensa en una entrevista a TyC Sports.

Mascherano ha mostrat la seva voluntat de ser a la llista de la selecció argentina per al proper Mundial de Rússia i ha reconegut que, per aconseguir-ho, buscarà “un camí que el faci sentir important i realitzat”. Tot just sis mesos després d’haver defensat la seva posició al vestidor, quan no va amagar que no li hauria fet gràcia l’arribada d’un nou defensa central, com era el cas d’Iñigo Martínez, que l’hauria pogut relegar a la condició de quart defensa per darrere de Piqué i d’Umtiti. I el reforç mai va arribar, i va deixar el vestidor amb dos centrals veterans, Vermaelen i Mascherano, per suplir dos titulars.

“Mascherano vol jugar sempre perquè és un esportista extremadament competitiu. Entén aquest esport des d’un rol de protagonisme, actiu. I més en un any de Mundial -diu el periodista argentí Diego Huerta-. És difícil imaginar des de fora el mal que va suposar-li perdre el Mundial del 2014, quan va quedar a un sol pas d’alçar la copa al Brasil. Ara sap que Rússia serà la seva última oportunitat i vol ser a la llista de Sampaoli, que en ocasions ja l’ha deixat de suplent. Farà el que toqui per tenir minuts”, afegeix. I Mascherano sap que al Barça, amb Piqué i Umtiti en forma, no tindrà tants minuts com abans.

En l’últim partit contra l’Sporting de Portugal, Valverde va provar Busquets com a central uns minuts, al costat d’un Vermaelen que ha encadenat per primer cop des que va arribar al Barça quatre partits com a titular. El fet de recuperar l’experimentat central belga, castigat per les lesions els últims anys, ha permès a Valverde respirar una mica més tranquil, encara que estigui inquiet per la situació. Malgrat que a la Copa va convocar David Costas, de moment no es valora que pugi un defensa del filial. Tampoc hi ha consens sobre si cal incorporar aquest gener o l’estiu vinent el colombià Yerry Mina, actualment al Palmeiras brasiler. El Barça disposa d’una opció preferent sobre l’exjugador del Santa Fe de Bogotà, però no hi ha consens a l’àrea tècnica sobre un jugador amb potencial però encara verd tàcticament. Mina, que costaria uns 9 milions d’euros, forma part d’un pla en què també hi ha el brasiler Marlon, cedit al Niça, i que consisteix a fitxar jugadors amb potencial abans que siguin molt cars. Opcions de futur, no pas per a aquesta mateixa temporada. El Barça, doncs, estudia el mercat per intentar fitxar un central que pugui jugar la Champions, com vol Valverde. Ja hi ha una llista amb dos o tres finalistes, tot i que la decisió final es decidirà un cop es tanqui el serial Mascherano.

Setmanes clau als despatxos

El president Josep Maria Bartomeu va afirmar que parlarà amb el jugador, que acaba contracte l’any 2019. I ara mateix sembla més probable que marxi, perquè a diferència d’altres negociacions no demana un contracte. De fet, quan va signar l’últim ja va anunciar que no n’hi hauria més amb el Barça. El que demana són uns minuts que Valverde creu que només tindria en cas de lesions de companys.

Ara, quan Mascherano va parlar amb el club per informar que meditava anar-se’n, Samuel Umtiti no s’havia lesionat. El francès no podrà tornar a jugar fins al febrer, i l’argentí, que es recuperarà abans, hauria de disposar d’alguns partits per sentir-se protagonista que podrien canviar el seu punt de vista. Al club s’ha valorat de manera positiva que Mascherano comuniqués personalment els seus dubtes, tot i que també ha sorprès que pocs mesos després de defensar els seus galons al vestidor aquest estiu hagi canviat d’opinió, afegint més deures a una secretaria tècnica que haurà de fitxar aquest gener en un mercat en què l’altre repte és intentar treure’s de sobre Arda Turan, per qui ningú vol pagar. Però aquesta és una història ben diferent.

Sergi Roberto, premiat pel seu joc net

Sergi Roberto rebrà el dilluns 11 de desembre el premi Barça Jugadors, que atorga l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) i que el destaca com a jugador del Barça amb més joc net durant la temporada 2016-17. L’acte tindrà lloc a les 13 hores a l’Auditori 1899 del FC Barcelona i estarà encapçalat per Josep Maria Bartomeu i el president de l’ABJ, Ramon Alfonseda. El reusenc negocia en aquests moments una millora de contracte amb el Barça.