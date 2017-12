Les matemàtiques d’abans del clàssic

No és gens habitual que el Barça tingui una diferència de vuit punts respecte del Reial Madrid a la Lliga, i menys tenint en compte que no s’ha arribat ni a la meitat de la temporada. El cas és que els dos màxims rivals s’enfronten la setmana vinent i els blaugranes tenen la possibilitat d’arribar al Bernabéu amb onze punts de coll. Per fer-ho, només necessiten guanyar el Deportivo al Camp Nou i aprofitar que els blancs han ajornat el seu partit perquè eren als Emirats disputant el Mundial de Clubs.

“És una qüestió matemàtica”, resumia Valverde. Els vuit punts que té ara, els zero que sumarà el Madrid i els tres que “suposadament” aconseguirà el Barça contra el Dépor (20.45 h, Movistar Partidazo). Una diferència que no només s’ampliaria respecte del Madrid, sinó també sobre el València, el gran perseguidor dels blaugranes al campionat fins ara i que va perdre ahir al camp de l’Eibar (2-1), quedant-se momentàniament cinc punts enrere. Si es compleixen els pronòstics, els blaugranes viatjarien al Bernabéu amb la màxima tranquil·litat i posant tota la pressió al rival.

Però això, com bé diu Valverde, només són “suposicions”. Un compte numèric que tan sols tindrà validesa si primer el Barça fa la feina contra un Deportivo en hores baixes, que ja ha hagut de canviar d’entrenador a mitja temporada i que visita el Camp Nou vorejant la zona de descens. “Va tenir un començament de temporada irregular però ara ha millorat. Saben que jugar aquí és difícil però se’ls veu confiats. Jo els veig bé”, deia l’entrenador del Barça, sempre prudent i sense ganes de vendre la pell de l’os abans de caçar-lo.

Iniesta i Mascherano ja tenen l’alta

El Barça arriba a la cita en condicions òptimes, sobretot després de recuperar dues peces importants com la del migcampista Andrés Iniesta i la del central Javier Mascherano. Els dos capitans van rebre l’alta mèdica i van entrar a la llista per jugar contra els gallecs. Una altra cosa serà si ho faran d’inici o si l’entrenador els reservarà a la banqueta, cosa que seria el més lògic tenint en compte que venen d’una lesió.

Qui no fallarà serà Sergio Busquets. Almenys això és el que es va interpretar de les paraules de l’entrenador a la prèvia del partit. El migcampista de Badia té quatre grogues i és a una targeta de perdre’s el clàssic per suspensió. Valverde, tot i que sap que seria una baixa sensible, prefereix jugar sense risc i assegurar els tres punts contra l’equip gallec. “És una circumstància que es pot tenir en compte però no saps com aniran els partits. I el que sempre diem, els tres punts són importants en tots els partits, i el més important sempre és el següent. Al final, una targeta te la poden ensenyar al camp, a la banqueta o al túnel de vestidors”, valorava el Txingurri. Si al final canvia de parer, el seu relleu seria el croat Ivan Rakitic, jugador que “ho ha fet bastant bé” sempre que ha ocupat la posició de pivot.

L’entrenador vol el millor onze possible per no patir contra un rival que ha estat incòmode en les últimes visites al Camp Nou, on ha rascat dos empats dels tres últims partits. Després d’una setmana sense partit en dimecres, i que ha servit per recuperar forces. Amb l’asterisc d’Iniesta i Mascherano -l’argentí està pendent d’anar-se’n en aquest mercat d’hivern, tot i que l’entrenador no va voler valorar-ne la situació-, Valverde pot repetir l’onze del cap de setmana passat a Vila-real, o bé repetir només l’eix de la defensa -Piqué i Vermaelen-, situar Semedo al lateral i fer pujar Sergi Roberto al mig del camp. Amb l’asterisc de si finalment juga Paco Alcácer, al davant no hi faltaran Leo Messi i Luis Suárez, que seran les principals amenaces contra un dels rivals més golejats a la Lliga: 27 gols en 15 partits.

Partit especial per a Cristóbal Parralo

Al davant, un Deportivo en hores baixes que lluita per salvar la categoria. “Caldrà córrer, i córrer bé, si volem sumar algun punt”, deia Cristóbal Parralo. El tècnic dels gallecs viurà un partit especial perquè serà la primera vegada que s’enfrontarà al Barça com a entrenador, club on va debutar com a futbolista el 1987. “Serà una cita especial”, deia el cordovès, que no podrà comptar al Camp Nou amb el davanter Florin Andone, lesionat en l’últim entrenament del Dépor.

El Barça no compta amb Dembélé fins al gener

Ousmane Dembélé ja fa alguns dies que ha tornat als entrenaments amb el Barça i encara la recta final de la recuperació. Fins i tot s’havia especulat amb la possibilitat que arribés a estar disponible per al clàssic de dissabte vinent al Bernabéu. Però el conjunt blaugrana no hi compta fins al mes de gener. Ho va explicar Ernesto Valverde: “Dembélé està bé. Aquesta setmana ha començat a fer més coses amb el grup però no ha completat tots els entrenaments. La setmana vinent li anirem donant més càrrega de treball. Seguim amb el mateix pla: que al gener pot estar a punt. Qualsevol altra cosa seria prematura i arriscada. Per tant, ho deixarem aquí. És la idea que tenim”, deia el tècnic.

L’extrem francès es va lesionar a Getafe el 17 de setembre, on va patir un trencament del tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Dos dies després va passar pel quiròfan. Els serveis mèdics del Barça van pronosticar que tornaria a jugar a principis de gener, com sembla que passarà finalment.