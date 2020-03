Messi resol el conflicte al Barça: “Ens rebaixem el sou i farem aportacions per als treballadors”

El culebró sobre l’acord de rebaixa dels salaris al vestidor de futbol del Barça s’ha resolt definitivament aquest dilluns. Jugadors i directiva han arribat a una entesa que comportarà que els esportistes no percebran el 70% del seu salari mentre duri l'estat d'alarma. A més, els futbolistes s'han desmarcat i han afegit que faran aportacions perquè “tots els empleats del club puguin rebre el 100% del seu sou mentre duri aquesta situació”.

Qui ha parlat en nom del vestidor ha sigut el capità del Barça, Leo Messi. Ho ha fet amb contundència amb un missatge al seu compte d’Instagram, en què s'ha queixat que "s’hagi escrit tant i s’hagi dit tant". Ha explicat que, si no s'ha comentat res obertament abans, era perquè s'estava "buscant una fórmula per ajudar el club i també els seus treballadors en aquests moments tan difícils".

En paral·lel, el Barça ha emès un comunicat per confirmar l’acord amb els jugadors.

Messi ha deixat clar que en tot moment estaven disposats a fer concessions, utilitzant paraules similars a les que fa dies que expressen els jugadors de la primera plantilla de bàsquet: “Abans que res, volem aclarir que la nostra voluntat sempre ha sigut aplicar una reducció del salari que percebem, perquè entenem perfectament que es tracta d’una situació excepcional i som els primers que sempre –i ho escriu en majúscules– hem donat suport al club quan ens ho ha demanat. Fins i tot moltes vegades ho hem fet també per iniciativa pròpia en altres moments en què ho crèiem necessari i important".

"Per això, no deixa de sorprendre’ns que des de dins del club hi hagués qui mirés de posar-nos sota la lupa i intentés afegir-nos pressió per fer una cosa que nosaltres sempre vam tenir clar que faríem", ha escrit.

"Si no hem parlat fins ara és perquè el que era prioritari per a nosaltres era trobar solucions que fossin reals per ajudar el club, però també als que quedaven més perjudicats per la situació", ha insistit Messi en el seu missatge. Ha acabat enviant un missatge d'ànims als aficionats culers i a tots els que estiguin patint amb la situació, i ha afegit unes paraules de confiança que tot tornarà aviat a la normalitat.

Alguns dels seus companys, com Gerard Piqué, Luis Suárez o Frenkie de Jong, han compartit el comunicat de Messi a través dels seus comptes socials, també.