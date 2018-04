Els ‘naming rights’ s’aprovaran a l’octubre i les obres començaran l’estiu del 2019

Tot i que la previsió inicial era que els socis del Barça aprovessin el cognom comercial de l’estadi durant el primer semestre del 2018, no serà fins a l’assemblea ordinària de l’octubre quan s’haurà de donar llum verda al patrocinador que permetrà finançar un terç de les obres de construcció de l’Espai Barça. El club ja treballa amb la previsió que podran presentar aquest acord a la pròxima assemblea, i resten importància que es retardi uns mesos de la previsió inicial. Segons fonts del club, aquests diners no són necessaris fins que les grues entrin a l’estadi, cosa que està previst que passi l’estiu del 2019. En total, l’acord es mourà al voltant dels 250 milions d’euros per posar el nom a l’Espai Barça durant més de vint anys.

En la presentació de l’acord municipal, el president Josep Maria Bartomeu va justificar aquest endarreriment explicant que “sense la MPGM no es podia arribar a cap acord definitiu”, i que les entitats amb qui havien parlat fins ara demanaven “seguretat” al projecte del nou Espai Barça abans de comprometre-s’hi econòmicament. El club “va sortir al mercat el setembre del 2017”, segons va dir Bartomeu, que es mostrava optimista de cara a l’acord definitiu. Fonts del club parlen de converses “avançades” i diuen que hi ha dos finalistes per aconseguir els naming rights del nou Camp Nou, un d’asiàtic i un de nord-americà.

Finalment, el cost de l’Espai Barça serà de 639 milions. Els 600 pressupostats al principi més els 39 que cal afegir pels costos de reordenació urbanística, no previstos inicialment. Del total, 125 milions seran per a les obres compromeses a la MPGM. Tot i aquestes xifres, Bartomeu assegurava que en cap cas es posava “en risc” la viabilitat econòmica del club.

Ara per ara s’està construint l’estadi Johan Cruyff al costat de la Ciutat Esportiva, que s’acabarà al febrer. Serà llavors quan, ja amb la MPGM aprovada, s’enderrocarà el Miniestadi i començaran els treballs de l’Espai Barça. L’estiu del 2019 entraran les grues al Camp Nou i les obres duraran quatre anys, fins al 2022. Durant aquest temps, a banda de remodelar l’estadi, s’haurà construït el nou Palau Blaugrana on ara hi ha el Miniestadi.