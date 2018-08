Cas Rafinha: obligació o opció de compra?

Betis o Benfica. Fa hores que són els únics dos camins que pot prendre Rafinha Alcántara per sortir del Barça, però els clubs estan encallats en una condició decisiva de l’acord que està paralitzant-ho tot a falta de dos dies del tancament del mercat de fitxatges. L’entitat blaugrana busca una venda ara o una cessió amb opció de compra obligatòria per garantir-se un traspàs generós per un jugador que té bon caixet al mercat (el Barça considera que el seu valor supera els 20 milions d’euros) però que finalitza contracte el juny del 2020. No deixar concretat un preacord aquest estiu podria implicar que el jugador acabés marxant gairebé gratis l’agost que ve, una possibilitat que el Barça mira d’evitar sigui com sigui. Però aquestes condicions no agraden al Betis, que no es mou d’una cessió en què està disposat a pagar entre 1,2 i 1,5 milions d’euros, a més de la fitxa del futbolista, però no vol cap clàusula que l’obligui a quedar-se el jugador. Sí que accepta incloure-hi una opció de compra, però en cap cas una obligació. Des de Sevilla, de fet, reivindiquen que el Barça ja ha acceptat aquestes mateixes condicions en l’acord que Paco Alcácer va signar dimarts amb el Borussia Dortmund i confien que, finalment, el club català repeteixi la fórmula.

Tot plegat s’ho va mirant de reüll el Benfica, la sortida més interessant en termes econòmics per al Barça però la que menys convenç el jugador, que prefereix anar a Sevilla que a Lisboa. Rafinha sap que, per estil de joc i feeling amb l’ staff i la plantilla, encaixaria molt més en els plans de Quique Setién que en els de Rui Vitória. A més, coincidiria al vestidor amb els excompanys blaugranes Marc Bartra i Cristian Tello. L’extrem català, de fet, animava Rafinha a signar pel Betis ahir a Canal Sur Radio amb la garantia que el vestidor “és sa”, que “es divertiria moltíssim jugant a futbol” i que la seva temporada tindria molt de ressò perquè el Betis “mou molta gent”.

És precisament la carta de l’aparador mediàtic la que mirarà de jugar el Benfica per seduir el futbolista, i ho farà després de concretar ahir contra el PAOK la seva classificació per a la Lliga de Campions, gràcies a un triomf clar a Salònica (1-4). A més de rebre de la UEFA 40 milions d’euros per jugar a la màxima competició -diners que li permetran acostar-se a les exigències econòmiques del Barça-, ara el Benfica vol fer servir l’al·licient de la Champions per oferir-li a Rafinha el millor context continental. Però el brasiler, que ja ha viscut l’experiència a l’Inter de Milà, no les té totes de deixar la Lliga i insisteix en l’opció del Betis.

En paral·lel, Ernesto Valverde, que sap pel jugador que el seu desig és tenir minuts de nivell, va deixant avançar les negociacions amb un punt d’esperança de quedar-se el brasiler, una peça que durant la pretemporada l’ha convençut. Encara des dels Estats Units va admetre que l’estava “descobrint” en la seva versió sana, després d’haver-lo conegut mentre es recuperava d’una llarga lesió. Rafinha va tornar endolladíssim de l’estiu i és una solució per a diferents posicions. Durant la gira el va fer jugar d’extrem dret i d’interior esquerre i el seu bon rendiment li va fer guanyar minuts, de titular, en la primera jornada de Lliga contra l’Alabès. Però en l’últim desplaçament a Valladolid ja va descartar-lo, per no arriscar-se a cap contratemps físic que aixafés la que serà l’última sortida del Barça.