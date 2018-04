Un pas més cap a la Lliga per oblidar el fracàs a Europa (2-1)

El Barça s'ha recuperat de l'eliminació dolorosa a la Champions derrotant el València al Camp Nou (2-1) i fent un pas més cap al títol de Lliga. Amb els gols de Suárez i Umtiti, l'equip ha sumat els tres punts en un partit on ha anat de menys a més i on, sobretot, ha estat efectiu a les àrees. Tot i que al final ha patit, per un penal matusser de Dembélé, la victòria s'ha quedat a casa i l'equip ha aconseguit el 39è partit consecutiu de Lliga sense conèixer la derrota, rècord absolut a la competició.

Era un enfrontament amb molts interrogants. Interrogants sobre l'entrenador, interrogants sobre els jugadors i interrogants sobre el públic. Tot per saber com reaccionaria el Barça després de la trompada a Roma. I més sabent que rep un dels grans de la Lliga, un València que lluita per quedar segon a la competició domèstica.

El Barça ha patit de valent. Molt, sobretot a la primera meitat, on ha hagut de recórrer a l'efectivitat de Ter Stegen per mantenir la porteria a zero. El València ha sabut sortir ràpid al contraatac i despullar la defensa blaugrana, tendre i tova cada vegada que el club xe corria cap a l'àrea. Però per falta de punteria i per solvència del porter, els blaugranes s'han mantingut vius. I a la segona part han rematat.

Però, malgrat patir al darrera, també és cert que el Barça ha estat bé en atac, on ha fet una actuació notable. Els d'Ernesto Valverde han sabut moure bé la pilota i trobar ocasions per marcar. Suárez ha obert el marcador al quart d'hora aprofitant la passada de Coutinho, i Umtiti, de cap, ha anotat una diana que sentenciava els tres punts.

El València també ha tingut alguna ocasió clara a la segona part. Ara bé, li ha faltat acabar de rematar la feina. I quan ha aconseguit retallar distàncies amb el gol de penal, transformat per Parejo i que ha estat a punt d'aturar Ter Stegen, ja era tard per puntuar al Camp Nou.

Patint una mica, sense oferir les millors sensacions ni esvair els dubtes. Però el cas és que el Barça ha sumat els tres punts. Tres més. La Lliga està madura i només és qüestió que la fruita caigui de l'arbre.