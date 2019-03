A Noruega, tocant de peus a terra

El Barça va ressuscitar al Wanda Metropolitano. Les blaugranes, des d’aquell partit històric que va aplegar 60.739 espectadors a l’estadi matalasser, rècord en un partit a la Lliga Iberdrola, han encadenat tres victòries seguides sense encaixar ni un sol gol: 0 a 2 a l’Atlètic de Madrid a la Lliga, 3 a 0 a l’LSK a la Champions i 3 a 0 contra el València, de nou a la Lliga. Aquest dimecres (18.30 h, BarçaTV), amb el cadenat posat a la porteria i en estat de gràcia de cara a gol, poden allargar el moment més dolç de la temporada rubricant el pas a les semifinals de la Champions per segon cop a la història -la primera va ser la temporada 2016/2017- si fan bo el 3-0 que porten del partit d’anada al Miniestadi.

Un avantatge considerable que podria convertir el partit en un tràmit, però del qual la plantilla no vol refiar-se ni un pèl. “El resultat del Mini és boníssim, però ens equivocaríem si penséssim que ja està fet. Això és la Champions i totes sabem que la mínima distracció pot suposar l’eliminació”, deia Mariona Caldentey, autora d’un dels tres gols de l’anada, que va aconseguir de penal, abans d’afrontar aquest xoc transcendental. “Tenim les ganes i la motivació de fer història, però tocant de peus a terra, perquè encara ens queden 90 minuts per passar a les semifinals”.

És per això que la intenció del conjunt català serà la de sempre: sortir a guanyar el partit, defensar-se a través de la possessió i tenir l’objectiu primordial de marcar un gol. Les blaugranes són conscients que perforar la porteria visitant, i com més aviat millor, pot suposar l’estocada definitiva per al conjunt noruec, que llavors hauria de fer-ne cinc per remuntar l’eliminatòria. El tècnic Lluís Cortés també s’ha pronunciat en la mateixa línia que la jugadora balear: “Cal que ens oblidem del resultat de l’anada. Cal saber gestionar el 3-0, però hem d’anar amb l’objectiu de guanyar -explicava-. L’experiència ens diu que a la tornada les coses es poden tòrcer”.

L’equip dirigit per Cortés es va quedar a les portes de les semifinals la temporada passada, quan va caure eliminat precisament a quarts pel vigent campió de la competició, l’Olympique de Lió. Per guanyar-se el bitllet per a la següent ronda, Cortés no disposarà, a Noruega, de Patri Guijarro, Stefanie van der Gragt ni Asisat Oshoala, que s’han quedat a Barcelona per lesió, ni de les joves Candela Andújar i Claudia Pina, que han estat citades per la selecció espanyola sub-19. En canvi, el tècnic balaguerí recupera Gemma Gili i Bárbara Latorre, que ja han acabat els seus respectius processos de recuperació, i comptarà amb una Toni Duggan en plena forma. La davantera de Liverpool, aprofitant la baixa d’Oshoala, s’ha erigit en una peça clau en aquests últims tres partits, en els quals ha aconseguit quatre gols, dos d’ells en el partit d’anada d’aquesta eliminatòria. “Haurem d’estar molt concentrades a Noruega. Sempre és més difícil jugar a fora de casa i esperem un partit dur”, deia Duggan, que suma 14 dianes aquesta temporada. “Hem trobat el ritme i hem de saber mantenir-lo per fer alguna cosa important aquest any”, comentava. El millor moment de l’anglesa, que ha tingut una temporada amb molts alts i baixos i que s’ha vist relegada a la banqueta en moltes ocasions des de l’arribada de la nigeriana, coincideix amb el moment més dolç de joc de les blaugranes. I amb el reforç moral que suposa, Duggan es veu capaç de tot i avisa que l’equip, en la situació que està, tampoc no renuncia a la Lliga, en la qual només són a tres punts de l’Atlètic de Madrid: “Lluitarem fins al final”.

Les baixes de les últimes setmanes han fet que més d’una jugadora hagi acumulat molta càrrega de minuts, per la qual cosa marcar un gol aviat té encara més importància. Permetria fer rotacions i encarar el tram decisiu de la temporada amb les forces compensades. “En som conscients, però també és cert que és una oportunitat única i cal anar a totes. Fer un gol ràpid ens podria facilitar repartir els minuts”, reconeix Cortés.

Canvi d’escenari

La cita també és històrica per al conjunt noruec, que malgrat el correctiu que es va endur en la seva primera visita a Barcelona, intentarà fer tot el possible per colar-se a les primeres semifinals europees de la seva vida esportiva. Això, sumat al bon moment que viuen les blaugranes, que no ha passat desapercebut al país escandinau, ha generat una expectació que ha obligat el club local a canviar l’escenari del partit. Finalment, el duel l’acollirà l’Arasen Stadion, el camp de Lillestrom, amb capacitat per a 12.000 persones. D’aquesta manera, la capacitat augmentarà en 10.000 localitats respecte a l’estadi habitual de l’LSK, de només 2.000.

Contra aquest ambient advers, a més del fred, el Barça s’haurà de jugar una plaça per a unes hipotètiques semifinals que les enfrontaria a les guanyadores de l’emparellament entre l’Slavia de Praga i el Bayern de Munic, amb empat a 1 de l’anada i tot per resoldre a Alemanya. “El nostre equip creix en grans escenaris”, advertia Cortés, amb el partit del Wanda a la retina. A Noruega les blaugrana es trobaran el context ideal per confirmar les bones sensacions que tenen des de fa unes setmanes i fer que el seu somni d’arribar a la primera final de la Champions segueixi intacte.