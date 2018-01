Rafinha ja és a Milà, pendent d'oficialitzar la cessió amb l'Inter

La cessió de Rafinha a l'Inter de Milà està gairebé tancada i només falta que els dos clubs la facin oficial les pròximes hores. De fet, el jugador ja és a terres italianes -ha aterrat aquest diumenge- per tancar formalment l'acord i passar la revisió mèdica.

L'acord entre Barça i Inter es va tancar el divendres, tot i que encara no s'ha fet oficial, pendent de les darreres formalitats, com són el redactat dels contractes. De fet, el pare del jugador, Mazinho, va deixar caure dissabte al migdia que la cosa ja estava feta però el Barça, per boca de l'entrenador, no va confirmar res. "Té permís del club per resoldre unes qüestions contractuals", va ser la versió donada per Ernesto Valverde a la sala de premsa.

El tècnic va reconèixer que la prioritat amb el migcampista era "que tingui minuts” després de passar-se l'últim any lesionat del genoll. A causa de la dificultat de trobar participació al Barça, se li ha obert la porta per trobar una solució fora de l'equip. Es va especular amb un traspàs però, finalment, la sortida de Rafinha serà en forma de cessió a la Serie A italiana.

L'acord és per dues temporades i el conjunt italià tindrà una opció de compra de 35 milions més 3 de variables. Aquesta opció serà obligatòria si l'Inter es classifica per jugar la Lliga de Campions.