A la recerca del futbol perdut

El Barça, immers en una deriva del joc en els últims partits, té aquest dimecres al vespre (21 h, Movistar Liga de Campeones) l'oportunitat de donar un cop de puny damunt la taula derrotant el Borussia Dortmund i segellant la primera plaça del seu grup a la Lliga de Campions. Aquest no és l'únic repte contra l'equip alemany. L'altre, no menys important, és tornar a convèncer, fer frisar aquella gent que paga un abonament o ha comprat una entrada per ser al Camp Nou, així com tots els aficionats que estimen el Barça i que es troben orfes de joc malgrat que, amb els números a la mà, l'equip és líder tant a la Lliga com al seu grup de la Champions. Fiar-se només de la calculadora és perillós. És per això que recuperar el joc coral davant d’un Dortmund que arriba al Camp Nou en hores baixes pot ser una bona manera de començar a revertir el rumb.

La victòria deixaria els blaugranes com a primers de grup i convertiria l'última jornada en un tràmit. Una oportunitat que el vestidor, malgrat blindar-se de portes enfora amb arguments resultadistes, no vol deixar escapar. Quan sona l'himne de la Champions no hi ha excuses, ni mandra que valgui, i l'equip vol fer un pas endavant. Així ho ha deixat clar De Jong en roda de premsa, en un missatge a cavall de l'autocrítica, la defensa i l'optimisme: "Sabem que podem millorar i està clar que podem jugar millor. Al vestidor parlem sobre els errors a corregir i estem treballant per fer les coses millor. El nostre equip és fantàstic, tenim els millors jugadors del món. Estem líders a la Lliga i al nostre grup de la Champions, que és molt complicat. No estem tan malament com la gent diu".

De la mateixa manera, només uns minuts més tard, Ernesto Valverde ha encomanat el seu equip a no deixar escapar l'oportunitat que suposaria segellar la classificació com a primers de grup. "És un partit important per a nosaltres, però també per a ells. Arribem al partit en una posició d'avantatge i en cas de guanyar seríem primers. Juguem a casa, tindrem el nostre públic al costat i al Camp Nou som un equip fort". En cas que el Barça no pugui sumar els tres punts, el resultat tampoc seria catastròfic, ja que només hi ha dos escenaris possibles en què el conjunt blaugrana quedaria fora de la Champions: si empatessin o perdessin contra els alemanys i perdessin a Itàlia quedarien eliminats. En canvi, tant si empatessin com si perdessin contra el Borussia Dortmund, sumant un punt contra l’Inter en tindrien prou. Sempre comptant que els italians guanyin aquest dimecres l'Slavia de Praga.

El focus també estarà posat en l'actuació de l'equip. En la seva tercera temporada al capdavant de la banqueta blaugrana, el Barça de Valverde, a hores d'ara, no millora el dels dos cursos anteriors, malgrat les incorporacions de pes de De Jong i Griezmann. Qüestionat pel joc de l’equip, el tècnic ha donat el seu parer en el debat entre prioritzar el resultat o el joc: "Jugar bé vol dir fer moltes ocasions i que te'n facin poques. El que nosaltres volem és trobar el resultat a través del joc. La nostra intenció és sempre atacar, però al davant tens un contrari que et dificulta les coses. L'altre dia [contra el Leganés] vam fer dos gols a pilota aturada, però si traiem córners i faltes a prop de l'àrea rival vol dir que estem atacant”.

Griezmann o Dembélé?

De fet, sis dels últims set dels gols del Barça han arribat a pilota aturada. Un recurs ric per explotar i més quan tens el millor llançador de faltes com és Messi, però evidencia carències en la producció ofensiva d’un conjunt que aplega fins a quatre davanters de primer nivell: Messi, Suárez, Griezmann i Dembélé. Després que Valverde sorprengués dissabte alineant-los tots quatre d’inici en un onze experimental que no va funcionar, està per veure si aquest dimecres optarà per Griezmann o Dembélé en un esperat retorn al 4-3-3.

Si Valverde opta per jugar amb un extrem obert, l’escollit serà l’ex del Borussia Dortmund, motivat per enfrontar-se al seu exequip, amb qui va aconseguir una regularitat que al Barça encara no ha demostrat. En canvi, si escolleix l’exmatalasser, la responsabilitat de projectar-se per les bandes serà per als laterals, que seran Sergi Roberto i Junior, ja que Semedo i Jordi Alba estan lesionats. El fet que jugui Junior, un jugador amb més mancances defensives que Alba, pot ser un argument més a favor d'alinear Griezmman d'inici, més solidari que Dembélé en tasques defensives. D'altra banda, el tècnic tampoc podrà comptar amb Piqué, sancionat. Lenglet, ja recuperat de les molèsties físiques que va patir amb França, formarà parella amb Umtiti, mentre que el jove Todibo quedaria com a recanvi.

Al centre del camp no s’esperen sorpreses i l’entrenador blaugrana podria apostar pel seu mig del camp més tocador, amb Busquets, De Jong i Arthur. Amb tot, un equip de garanties malgrat les baixes que buscarà recuperar l’orgull ferit davant el públic del Camp Nou i contra un Borussia Dortmund tocat que no podrà comptar, per lesió, amb l’exblaugrana Paco Alcácer. Els alemanys arriben al partit després d’empatar amb el Paderborn, cuer de la Bundesliga (3-3) i, en la jornada anterior, ser golejats pel Bayern Munic (4-0). Però la Champions és una altra història ben diferent de les lligues i, si no, que l'hi preguntin al Barça.