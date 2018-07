Un relleu al Barça que no ha quallat

L’estiu de l’any 2016 el Barça va fitxar sis jugadors per reforçar el primer equip després de dues temporades exitoses en el panorama estatal: dues Lligues i dues Copes del Rei consecutives de la mà de Luis Enrique. A la Champions, el Barça havia manat la primera temporada amb l’asturià, però a la segona havia caigut als quarts de final contra l’Atlètic de Madrid. Abans de començar el seu tercer i últim curs a la banqueta blaugrana, l’ara nou seleccionador d’Espanya va comptar amb sis fitxatges per apuntalar un equip que volia seguir manant a les competicions espanyoles i recuperar forces a Europa. Sis fitxatges que van arribar l’estiu del 2016 i que, tret de Jasper Cillessen, que llavors tenia 27 anys, eren futbolistes joves, nascuts el 1993: Samuel Umtiti, André Gomes, Paco Alcácer, Denis Suárez i Lucas Digne. “Tinc la millor plantilla des que he arribat al Barça”, va afirmar Luis Enrique pocs dies abans de començar la Lliga, una frase que se li va acabar girant en contra. Mesos després la va matisar: “Ho diré al final de la temporada”.

El desgast físic amb què va topar l’equip en la segona temporada de l’asturià després de la consecució del triplet el curs anterior va fer aflorar el concepte de fons d’armari. Una idea que cada cop ha anat prenent més protagonisme en temporades més exigents i atapeïdes de partits i un futbol que tendeix a ser més exigent físicament. Amb diferents pretextos el Barça va fitxar cinc futbolistes joves que arribaven per descarregar de minuts els titulars habituals. L’elevat cost d’alguns d’ells -en total el club es va gastar gairebé 110 milions, sense comptar els 13 de Cillessen- i el missatge que s’enviava al planter en incorporar d’una tacada cinc futbolistes d’entre 22 i 23 anys, han acabat hipotecant uns jugadors dels quals el francès Umtiti ha sigut l’únic que ha aconseguit jugar amb regularitat i fer-se un lloc a l’onze titular.

El traspàs a tocar de Lucas Digne a l’Everton britànic i el fet que André Gomes o Alcácer siguin a la rampa de sortida evidencien que aquestes apostes no han aportat damunt la gespa el rendiment esperat. La seva venda, però, sí que entra dins d’uns dels pretextos per als quals el club va argumentar la incorporació d’aquests jugadors: la possibilitat de treure’n rèdit en un futur traspàs. El lateral francès va arribar procedent del PSG a canvi de 16,5 milions i marxarà a Anglaterra per un preu a priori superior. Tenint en compte els dos anys d’amortització que el futbolista ha estat a Barcelona, el Barça no n’acabarà traient un gran benefici però tanca una operació sense castigar les seves arques.

Els altres arguments amb què el club argumentava aquests fitxatges van ser que eren joves amb projecció -alguns d’ells havien debutat amb les seves seleccions- i que venien de clubs amb un cert nivell a les seves lligues i avalats per bones actuacions prèvies. El fet que no tinguessin un gran cartell també permetia més marge per equilibrar una massa salarial cada cop més engreixada per les renovacions dels pesos pesants de l’equip i de fitxatges que van acabar donant un rendiment molt per sota de l’esperat, com el d’Arda Turan. Tot plegat per garantir un relleu generacional en què el club va decidir prioritzar el mercat futbolístic a optar per buscar solucions al planter.

Trobar relleus al planter

Aquest estiu el club s’està reforçant amb futbolistes joves -Arthur (21 anys), Lenglet (23) i Malcom (21)-, alhora que busca desfer-se de les apostes fallides ja esmentades. En el cas de Digne -relleu natural de Jordi Alba els dos últims cursos-, s’estudia pujar al primer equip els jugadors del filial Marc Cucurella (20) i Juan Miranda (18). De fet, ells dos són els únics laterals amb què compta Valverde per a la banda esquerra a la gira. Dins del desig manifest del tècnic basc de tenir “una plantilla curta, d’entre 20 i 22 jugadors, per poder donar oportunitats als jugadors del filial”, també s’han de tenir presents els noms dels migcampistes Carles Aleñá (20) i Oriol Busquets (19), tots dos lesionats actualment, com també el de Riqui Puig (18), present a la gira pels Estats Units.

Fa dos anys el Barça va apostar per fitxar cinc futbolistes joves. Ha aconseguit un gran encert -Umtiti-, però quatre no han donat el rendiment esperat -Denis, Digne, Alcácer i Gomes-. Ara sembla disposat a equilibrar el seu fons d’armari mirant al mercat, però sense deixar de banda un filial que, més enllà de la consolidació de Sergi Roberto al lateral, ha vist que arribar al primer equip és una utopia.

Els cinc futbolistes nascuts el 1993 fitxats pel Barça el 2016

Samuel Umtiti

Procedència: Olympique de Lió

Preu: 25 milions d’euros

Minuts jugats: 7.268

Partits disputats: 83

Gols/Assistències: 2/0

Situació: Renovat el 2018

Denis Suárez

Procedència: Vila-real

Preu: 3,25 milions d’euros

Minuts jugats: 2.918

Partits disputats: 63

Gols/Assistències: 6/10

Situació: Es compta amb ell

André Gomes

Procedència: València

Preu: 35 (+35 en variables)

Minuts jugats: 3.837

Partits disputats: 78

Gols/Assistències: 3/4

Situació: Transferible

Paco Alcácer

Procedència: València

Preu: 30 milions d’euros

Minuts jugats: 2.287

Partits disputats: 50

Gols/Assistències: 15/8

Situació: Transferible

Lucas Digne