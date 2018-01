Valverde: "Es tracta de no tenir cap mal moment"

Ernesto Valverde ha posat en alerta els jugadors i l'entorn en la prèvia de l'Espanyol-Barça de Copa de l'anada dels quarts de final. El tècnic preveu un partit "tens" contra un rival que està "en un bon moment de forma" i que intentarà treure partit del factor camp.

"Veig l'Espanyol en un bon moment de forma. Els números ho avalen: estan en un dels millor moments de la temporada, pels resultats a la Lliga i per haver remuntat en l'anterior eliminatòria contra el Llevant", ha dit el Txingurri, que no preveu un partit amb gaires gols. "L'Espanyol concedeix poques ocasions i té jugadors que a la contra et poden matar. És un equip que no es desarma fàcilment; no crec que sigui un partit obert".

"És un derbi. Les distàncies es redueixen, pel factor emocional i la rivalitat. Ells juguen a casa i intentaran fer valer el factor camp. En aquestes eliminatòries es tracta de no tenir cap mal moment, perquè són els que et deixen fora", ha destacat l'entrenador blaugrana, que ha insistit en l'aspecte psicològic. "La rivalitat existeix i es nota en l'ambient previ, com pot ser en un Betis-Sevilla, per exemple. És un derbi, i tots els jugadors ho identifiquen. Això pot ser un alicient més per als equips, per a ells i per a nosaltres. Cadascú ha de jugar amb les seves armes".

Preguntat sobre la reflexió de Quique Sánchez Flores, que ha demanat intensitat als seus jugadors, Valverde ha vaticinat un derbi amb tensió, però no brusc. "Pel joc brusc ja hi ha l'àrbitre. És un partit amb rivalitat i sabem que hi pot haver una mica mes de tensió". "Serà una eliminatòria dura, això segur", ha conclòs.